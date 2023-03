Pioggia di critiche su Re Carlo: “Avido e irrispettoso” | Reputazione macchiata

Il gesto di Carlo ha fatto parlare il mondo intero. A pochi mesi dall’incoronazione non ci voleva proprio.

La Regina Elisabetta non sarebbe per niente felice di quello che ha fatto Carlo III. Prossimo alla cerimonia di incoronazione, il nuovo Re d’Inghilterra è finito sotto il mirino dell’opinione pubblica per via di un inaspettato gesto che ha scosso i sudditi e già si parla di mancanza di rispetto.

Sappiamo che il prossimo 6 maggio 2023 Carlo sarà ufficialmente designato Re. Si sperava che a pochi mesi dall’attesissimo evento le acque si fossero calmate, invece no. Dopo la pubblicazione di Spare, l’autobiografia di Harry, arriva il clamoroso e irrispettoso gesto che mette tutto a repentaglio. I sudditi si chiedono come avrebbe reagito la Regina Elisabetta se fosse stata ancora in vita: probabilmente male.

La cerimonia di incoronazione è uno degli eventi più attesi del 2023, quel giorno Carlo avrà gli occhi di tutto il mondo puntati addosso. Con lui, Camilla Parker verrà designata Regina: non è ancora chiaro se al titolo verrà affiancato l’aggettivo “consorte”. Sappiamo che la Regina Elisabetta, poco prima di morire, aveva dato la benedizione per nominarla regina a tutti gli effetti.

Re Carlo nel mirino dell’opinione pubblica

Sebbene all’inizio i rapporti con la Regina e con i sudditi fossero inclinati, ora Camilla è una delle donne più amate della Royal Family insieme a Kate Middleton. Tornando a parlare di suo marito Carlo, ha fatto un gesto davvero inaspettato: ecco cosa è successo dietro le mura di Buckingham Palace.

Il nocciolo della questione è l’eredita della Regina Elisabetta: alla sua morte, la sovrana aveva lasciato tutto il suo patrimonio al successore per questioni fiscali. Carlo, poi, avrebbe dovuto spartire l’eredità con i suoi fratelli: lui, infatti, non era l’unico figlio e quindi erede.

Il gesto inaspettato a pochi mesi dall’incoronazione

Tutti si aspettavano che Carlo avrebbe svolto i suoi compiti, invece, a quanto pare, non ne vuole sapere di dividere l’eredità con gli altri suoi fratelli. Tra questi, Andrea è il più colpito: è rimasto sconvolto difronte al comportamento di Carlo. Anche lui si aspettava di ricevere una parte ragguardevole dell’eredità della mamma, invece, molto probabilmente rimarrà deluso.

Se queste voci che girano sulla questione eredità si confermassero vere, sarebbe un vero scandalo. I sudditi giudicano Carlo “irrispettoso e avido”: nessuno si aspettava che non avrebbe diviso l’eredità con gli altri suoi fratelli. Anch’essi erano figli della Regina Elisabetta e come lui si meritano una parte di essa. Possiamo solo augurarci che Carlo ci ripensi, altrimenti dovrà affrontare i severi giudizi dei suoi sudditi.