La vendetta di Re Carlo: sfrattati di casa | Non sono più i benvenuti a Londra

Harry e Meghan tornano al centro dei riflettori, questa volta per essere stati sfrattati di casa. L’ira di Re Carlo è arrivata al limite.

Anche a ridosso dell’incoronazione, la Royal Family continua a far parlare di sé per gli scandali familiari che da sempre la caratterizzano. Nell’occhio del ciclone ci sono ancora una volta il Duca e la Duchessa di Sussex, Harry e Meghan.

Gli sposini sono stati ufficialmente sfrattati dal Frogmore Cottage, l’abitazione nella quale è nato il loro amore. La coppia, infatti, ha vissuto lì per diversi mesi prima di acquistare il volo di sola andata verso gli Stati Uniti. Anche se ora vivono oltreoceano, Frogmore rappresentava per loro un punto d’appoggio nel Regno Unito. Inoltre, avevano un legame affettivo con quella casa: lì è nato il loro amore e tra quelle mura hanno deciso di sposarsi.

Con lo sfratto, ora Harry e Meghan sono senza dimora a Londra. Se vorranno tornare nella capitale inglese, dovranno trovarsi una sistemazione: un alloggio temporaneo, un hotel o un appartamento. Non è un’operazione facile per due royals come loro perseguitati dai paparazzi: dovranno rinunciare, almeno in parte, alla loro privacy e darsi da fare per trovare un alloggio.

Re Carlo sfratta Harry e Meghan

Il gesto di Re Carlo non è stato proprio come un fulmine a ciel sereno: da tempo i rapporti tra i due erano inclinati, ma nessuno si aspettava che si arrivasse a tanto. A rivelare la notizia è stato Page Six: sul tabloid inglese si legge che la coppia ha ricevuto l’avviso di sfratto appena 24 ore dopo l’uscita del libro di memorie del Principe, Spare. Il motivo, quindi, sembra essere legato alla pubblicazione dell’autobiografia: pare che Carlo sia andato su tutte le furie e abbia scelto di fare un gesto teatrale nei confronti del figlio, che sicuramente ha messo un ulteriore punto alla loro relazione.

Re Carlo si è dimostrato molto più vendicativo di quanto le persone si aspettassero, e – nonostante i suoi silenzi – abbiamo avuto la prova che è davvero attento a tutto e non si fa di certo mancare di rispetto, men che meno ora che sta per diventare Re d’Inghilterra.

Harry e Meghan senza dimora a Londra: un problema (anche) di sicurezza

A questo proposito, ci si chiede come gestiranno l’incoronazione: i rapporti tra i due sono sempre più lacerati. Harry si presenterà? Rovinerà tutto con una vendetta? Fonti vicine alle coppia hanno rivelato che “Harry riteneva questa casa [Frogmore Cottage] il solo posto sicuro, dove stare lontano da pettegolezzi e discussioni quando è in città”. Harry sarà quindi molto arrabbiato per la decisione presa dal padre, in più dovrà preoccuparsi in prima persona della sicurezza della sua famiglia durante le visite a Londra.

“Harry e Meghan sono rimasti attoniti per la notizia, non se lo aspettavano, e stanno valutando cosa fare”, rivelano amici dei royals. Alla rabbia di Harry e Meghan si aggiungerebbe la preoccupazione del Principe Andrea, che teme di essere confinato a Frogmore Cottage. Insomma, Harry e Meghan ora non hanno più dimora a Londra e di certo non perderanno occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa appena possibile.