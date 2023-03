Gemma Galgani si fa suora, pronta a prendere i voti | Dichiarazioni scioccanti

Gemma Galgani ha rilasciato alcune dichiarazioni scioccanti sulla sua vita e su una decisione che ha preso.

Rivedremo Gemma Galgani a Uomini e Donne? È questo che si chiedono i fan del programma dopo che la donna ha fatto un annuncio incredibile, davvero inaspettato, tanto da scioccare l’intero pubblico in studio e sul web. Nessuno avrebbe mai pensato che la dama del programma di Maria De Filippi potesse prendere una decisione tanto estrema.

Lo ha rivelato lei stessa in un’intervista a Uomini e Donne Magazine, nel corso della quale ha avuto modo di raccontare della sua vita, della sua carriera e di come è arrivata negli studi della trasmissione. Oggi Galgani è una delle dame più seguite del programma e anche sui social ha molti follower. La sua simpatia è ciò che la rende unica e fa sì che in tantissimi rimangano incollati allo schermo ogni pomeriggio.

Ecco però che arriva la rivelazione inaspettata: la dama ha raccontato del rapporto col suo nome, del fatto che secondo lei è stato un segno del destino, visto che la sua antenata aveva lo stesso nome e cognome ed è stata proclamata santa. Proprio per questo Galgani ha parlato della sua vocazione.

Gemma Galgani quasi suora

Quando era ancora giovane Gemma Galgani aveva intenzione di diventare suora e aveva quasi intrapreso il percorso per prendere i voti. “Rivelai questa intenzione per iniziare il percorso per prendere i voti e diventare suora, perché era giusto che io conservarsi la continuità della nostra antenata, Santa Gemma Galgani” ha spiegato, parlando della sua volontà.

Alla fine come sappiamo bene questa sua volontà è rimasta solo una fantasia per via di una persona molto vicina a lei che le ha fatto capire che quella non era la sua strada. “È stato mio padre a farmi cambiare idea” ha spiegato, raccontando di come il genitore l’abbia aiutata a scegliere il suo vero percorso.

Perché ha desistito

La dama ha spiegato di aver raccontato a suo padre il desiderio di prendere i voti; lui è rimasto impassibile e le ha solo risposto: “Non ti preoccupare, facciamo una breve vacanza, in un soggiorno alpino. Poi, al ritorno, preparerai la tua misera valigia, composta da pochi elementi, e andrai a iniziare la tua vita da postulante”.

“Certo, sarà difficile per te rinunciare alla tua inseparabile frangetta” ha continuato lui. “Non si è mai vista una suora con la frangia fuori dal velo!”. Così Galgani, dopo la vacanza e le parole del padre, ha capito che quel desiderio era frutto soltanto di uno slancio del momento e non rappresentava il suo vero volere.