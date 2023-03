Simona Ventura: “Una così la caccerei su due piedi”, tranvata | Putiferio in Rai

Antonella Elia scatena una dura reazione da parte di Simona Ventura: l’attacco è davvero forte. Ecco cosa è successo.

Clamorosa gaffe ai microfoni di Citofonare Rai 2: la triste uscita di Antonella Elia scatena l’ira di Simona Ventura che non si trattiene e sputa il rospo: “Ti abbiamo pagato profumatamente”.

Lo show con Simona Ventura e Paola Perego di certo non annoia e regala emozioni ai telespettatori, talvolta con epiloghi trash. Nell’ultima puntata del programma Simona Ventura ha rimproverato Antonella Elia, dopo che ha pronunciato una frase piuttosto spiacevole.

Sappiamo che l’ex gieffina non ha peli sulla lingua e non si trattiene nel dire nemmeno le cose più sconvenienti. Questa volta, però, l’ha combinata grossa e Simona Ventura non poteva non intervenire. Ecco cosa è successo.

Simona Ventura perde le staffe: “Devi lavorare”

Durante l’ultima edizione di Sanremo, Antonella Elia ha ricoperto il ruolo di inviata insieme a Valeria Graci. Per tutto il festival ha fatto collegamenti da luoghi diversi per intervistare cantanti, fan e offrire ai telespettatori uno spaccato diverso dal solito.

É stato proprio durante il collegamento con la Ventura che è avvenuto lo scontro tra le due. Ecco le parole della showgirl che hanno scatenato l’ira della conduttrice: “Adesso ho avuto il picco glicemico per la diretta quindi ho fatto quel che dovevo fare, me ne vado a mangiarmi i baci di Sanremo, boni!”.

Un film già visto: il rimprovero di Mike Bongiorno

Per capire perché la Ventura si sia arrabbiata tanto, bisogna fare un passo indietro. Con la battuta del picco glicemico, Antonella Elia ha coinvolto uno sponsor, prendendolo in giro. Per questo la conduttrice non è riuscita a trattenersi e ha sbottato: “No senti, ti abbiamo pagato profumatamente e tu non puoi sfottere lo sponsor”. Dopo le ha ricordato che il suo compito: rimanere sul posto a fare le interviste: “Mi sa che hai una grande esclusiva in mezzo al mare dove tu devi buttarti, quindi devi lavorare e guadagnarti la pagnotta”.

Un episodio simile era successo anche con Mike Bongiorno durante il suo programma La ruota della fortuna. Una concorrente si rifiutò di accettare una pelliccia come premio, incontrando il supporto dell’Elia che si iniziò a festeggiare. Anche in quel caso arrivò il rimprovero del conduttore, che le disse: “Senti, sei pagata fior di milioni, tu non vieni qua a sfottere lo sponsor, se tu non sei d’accordo non lo dici. Io una così la caccerei su due piedi”.

Sono passati tanti anni, ma la Elia non ha mai dimenticato quel rimprovero. A Domenica 5 ha raccontato di averci sofferto molto, soprattutto per quello che Bongiorno le ha poi detto in camerino: “Mi disse una parola che non posso ripetere. In camerino scoppiai a piangere, lui mi consolò”. A distanza di anni la storia si ripete e ci si chiede se Antonella Elia imparerà mai dai suoi errori.