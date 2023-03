Elisa Di Francisca: “Una parte di me è morta”, dramma devastante | Solo 18 anni

Elisa Di Francisca ripercorre a Verissimo la drammatica violenza subita a soli 18 anni. Le sue parole sono laceranti.

Schermitrice italiana di successo, Elisa Di Francisca ha aperto il suo cuore a Silvia Toffanin raccontando un episodio davvero drammatico della sua vita che l’ha cambiata profondamente.

Quella di Elisa è una ferita che brucia ancora, la cui cicatrice non passerà mai. Negli ultimi anni sta crescendo l’attenzione sul tema della violenza femminile, ma non è mai abbastanza. Sono ancora tante le donne che muoiono per mano di uomini violenti, quelle che subiscono abusi fisici e verbali. Tante quelle che denunciano senza essere ascoltate, molte quelle che non hanno coraggio di chiedere aiuto.

Elisa Di Francisca ha portato a Verissimo la sua storia di vita, macchiata da una violenza davvero terribile. Lei era piccolissima, nel fiore della giovinezza: aveva appena 18 anni. Ecco cosa è successo quell’orrendo giorno.

Elisa Di Francisca: un passato drammatico

In un’intervista molto intima con Silvia Toffanin, la Di Francisca ha spiegato di aver subito abusi e violenze dal suo primo fidanzatino. Il drammatico episodio risale all’età di 18 anni, ma è ancora vivo nella sua mente. La schermitrice ha raccontato i momenti di questo innamoramento, sottolineando la morbosa gelosia del ragazzo, trasformatosi in controllo e uso della forza. Elisa aveva smesso di fare scherma per via della gelosia: veniva costantemente controllata e viveva nella paura che lui si arrabbiasse. Per lei, che era piccolissima, la sua vita si era trasformata in un incubo. Poi ha raggiunto l’apice: “É arrivato a mettermi le mani addosso”.

Le sue parole pesano e rimbombano nello studio: è terribile sapere che una ragazza così piccola ha dovuto affrontare quell’esperienza, per giunta con il suo primo amore. Elisa ci ha messo molto prima di riuscire a fidarsi di un uomo dopo quell’episodio.

La violenza da parte del suo primo fidanzatino

La ragazza è rimasta incinta del fidanzatino e si è trovata ai piedi di un burrone: non sapeva cosa fare, se scegliere di diventare mamma o no. “Sarei stata sola con questo bambino e lui sarebbe stato sempre parte della mia vita”, ha spiegato la Di Francisca.

Proprio per questo, ha preso una decisione difficile, che non avrebbe voluto prendere. “Una parte di me è morta …”, confessa Elisa. Un racconto straziante e pieno di dolore che ha commosso il pubblico e la stessa conduttrice. Nessuno sapeva che la Schermitrice avesse passato un momento così difficile a soli 18 anni. Nonostante questo, oggi Elisa è una donna forte e risoluta, che ha fatto delle sue ferite dei punti di forza che la contraddistinguono.