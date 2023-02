Verissimo: cala il sipario, la malattia è fatale | Non ce l’ha fatta: lutto terribile

Nel noto programma televisivo si raccontano storie felici e divertenti ma, purtroppo, le brutte notizie arrivano anche lì.

Verissimo è uno dei talk show di Canale5 che va in onda dal 1996 e la sua attuale conduttrice, ovvero Silvia Toffanin, ne ha preso le redini dal 2006 fino ad oggi. La Toffanin è entrata nel mondo della televisione grazie al quiz game Passaparola, dove faceva parte la parte di una delle tante letterine.

Quell’esperienza lavorativa preserale su Canale5 le ha permesso di incontrare una delle sue migliori amiche, ovvero Ilary Blasi, un’altra presentatrice della Mediaset che era a sua volta una letterina del gioco. Inoltre, Passaparola è stato anche il programma che le ha permesso di iniziare una carriera lavorativa piena di successi e gratificazioni.

Sebbene sia una celebrità, Silvia ha sempre cercato di mantenere la via lavorativa ben lontana da quella privata. Della sua vita personale è noto che da più di vent’anni ha una relazione sentimentale con Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato della Mediaset. La coppia ha anche due figli: Lorenzo Mattia nato nel 2010 e Sofia Valentina nata nel 2015.

Rosanna Banfi ospite a Verissimo

Verissimo è seguito da molti italiani che si sintonizzano nei pomeriggi del sabato e della domenica per ascoltare le avvincenti, emozionanti e toccanti storie che vengono raccontante dai VIP in ogni puntata. Circa un mese fa, a sedersi di fronte alla padrona di casa per raccontarsi è stata Rosanna Banfi, figlia dell’attore comico pugliese Lino Banfi.

La Banfi, per l’occasione, doveva essere accompagnata dal padre ma Lino era rimasto a casa per prendersi cura della moglie che, da qualche tempo, soffriva di Alzheimer. Sebbene Banfi abbia già 86 anni, è pieno di energie ed è stato in grado di prendersi cura della sua amata consorte che, purtroppo, è passata a miglior vita pochi giorni fa. Un lutto terribile che ha portato grande desolazione anche nel programma che proprio poco prima aveva affrontato la difficile situazione.

Il tumore confessato

Rosanna ha raccontato che ha sempre desiderato fare l’attrice e, per fortuna, papà Lino l’ha sempre supportata. Nel 1986 la Banfi ha debuttato con il film Grandi Magazzini, dove recita al fianco del padre. Ma nel 2009 è arrivata la notizia che ha cambiato per sempre la vita sia di Rosanna che della sua intera famiglia.

Durante le riprese di Un medico in famiglia, alla Banfi viene diagnosticato un tumore al seno. La donna, però, non ha mai voluto celare questa sua malattia e ora che ha sconfitto questo male che affligge moltissime donne nel mondo, Rosanna Banfi può dedicarsi completamente alla propria famiglia, visto che da pochissimi giorni è venuta a mancare una figura importante: la sua amata mamma.