Meghan Markle a cena con un noto miliardario | Il matrimonio con Harry è distrutto

La crisi di cui si vociferava da settimane potrebbe essere reale, Meghan Markle ha cenato con un uomo facoltoso.

Da settimane si parla di una possibile crisi tra Meghan Markle e il marito Harry, secondo genito del Re Carlo III. Tutto è iniziato con l’uscita del documentario Netflix, Harry & Meghan, il documentario che rivela tutti i conflitti fra la coppia e la famiglia reale. Da quel momento e in concomitanza con l’uscita del libro Spare, scritto da Harry non si è parlato d’altro che di questa crisi.

Se inizialmente, infatti, il focus era tutto sui problemi tra Harry e la sua famiglia nel corso delle settimane sono emersi problemi di coppia. Le indiscrezioni sono arrivate dall’Inghilterra e da persone vicine alla famiglia reale. I rumors parlavano di una sorta di “manipolazione” di Meghan nei confronti del marito Harry. A quanto pare ogni decisione chiave sulla loro vita, finanche il trasferimento in America è stato deciso da Meghan e Harry ha solo eseguito.

C’è stato anche chi ha evidenziato questa forma di sottomissione notando degli atteggiamenti di Harry, sguardi e gesti, che evidenziano il forte legame del marito verso la moglie ma soprattutto il fatto che penda dalle sue labbra. Insomma pare che tutto quello che Meghan vuole e decide di fare, il marito la segue a ruota.

Meghan ha mollato Harry?

Insomma da mesi sembra esserci il caos, dal momento in cui la macchina mediatica si è attivata intorno alla coppia, all’uscita del documentario e intorno all’autobiografia non si fa altro che parlare anche della crisi di coppia e ora si vocifera che Meghan avrebbe lasciato Harry, ma qual è il motivo?

A quanto pare di recente Meghan è stata fotografata con un uomo molto facoltoso, un milionario. I due sarebbero andati a pranzo insieme ma di chi si trattava?

Intanto è da qualche tempo che Meghan non si fa vedere in pubblico con il marito e, intanto, è andata a pranzo con Gordon Getty, figlio di Jean Paul Getty magnate del petrolio e con un patrimonio di 10 miliardi.

Meghan e Getty, ecco cosa c’è dietro

Si parla da settimane di un imminente divorzio tra Harry e Meghan e ora la foto di Meghan e Getty a pranzo insieme lascia pensare che questa cosa possa effettivamente concretizzarsi. Il fatto che marito e moglie stiano conducendo due vite completamente separate non fa che avallare questa ipotesi. A Palazzo persone vicine ai reali lo avevano preannunciato e l’unione tra Harry e Meghan non era vista di buon occhio da nessuno.

Dopo mesi di assenza Meghan è ricomparsa con Getty ma per quale ragione? Sembra che la moglie di Harry intenda ottenere dall’uomo dei finanziamenti per certi progetti poco chiari e si ipotizza che questi investimenti le servano per tornare a recitare. Che la duchessa voglia costruirsi un’indipendenza in previsione di una nuova vita da single?