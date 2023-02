Meghan Markle: prima di Harry era un’altra persona | Tradita dal dettaglio

Ecco chi era Meghan Marke prima di essere la moglie di Harry: la sua vita era completamente diversa.

Meghan Markle e Harry sono costantemente al centro del gossip e della stampa scandalistica per le loro azioni. Il clamore mediatico generato da Spare, l’autobiografia del principe pubblicata questo dieci gennaio, non accenna a fermarsi e la frattura tra loro e i Windsor ora pare insanabile.

Dopo l’abbandono dei doveri reali e del Regno Unito per trasferirsi in America, Meghan ed Harry non si sono risparmiati in dichiarazioni scioccanti circa il terribile rapporto che li lega alla Royal Family. In effetti, per molto tempo in Inghilterra la Markle non si è sentita accettata dalla famiglia di lui, forse a causa del suo passato non conforme alle dure leggi dell’aristocrazia.

Di contro, Harry nel libro appena pubblicato ha difeso sua moglie ed attaccato i suoi parenti per come hanno trattato Meghan ed in primis suo fratello William colpevole di averla definita con aggettivi come “maleducata” e “difficile”. Anche re Carlo e sua moglie Camilla pare non siano stati morbidi con lei così come sua cognata Kate Middleton con la quale il rapporto è andato progressivamente deteriorandosi.

Il confronto tra Kate e Meghan Markle

In effetti, per la stampa britannica ed internazionale Kate Middleton è stata sempre considerata come la prediletta dalla famiglia reale: composta, elegante e di ottima famiglia con un background molto ricco. Anche la stampa ha elogiato la bellezza e la classe della Middleton comparandola spesso alla compianta madre del principe William, Lady Diana.

Per Meghan Markle, invece, non sono state rivolte sempre delle parole di sostegno: anzi i media non si sono risparmiati in beceri paragoni con Kate Middletton e con Lady Diana. In effetti, la Markle non proviene da una famiglia ricca né aristocratica ma il suo passato è completamente distante da quello di suo marito Harry. Per amore ha rinunciato a molte cose come la recitazione, ma adesso che ha abbandonato i doveri reali sta costruendo insieme ad Harry una sua personale strada.

Il passato di Meghan Markle

La donna è figlia di due divorziati americani: è legatissima a sua mamma ma ha un rapporto estremamente complicato con suo padre il quale non era presenta al matrimonio. Per giunta la Markle è stata sposata per circa tre anni con il produttore cinematografico Trevor Engelson con cuisi è poi conclusa nel 2014. Meghan Markle ha trovato il successo nella recitazione, interpretando “Rachel” nella celebre serie televisiva Suits.

Il suo sogno da bambina era, infatti, fare l’attrice che si è concretizzato con la partecipazione alla serie statunitense sugli avvocati dopo aver conseguito la laurea in Relazioni internazionali e Teatro alla Northwestern University. Il destino però per lei ha riservato qualcosa di diverso: diventare una duchessa. Ma quanto è costato alla Markle questo drastico cambio di vita?