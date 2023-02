Harry e Meghan richiamati dalle forze dell’ordine | Questa volta hanno proprio esagerato

La coppia più chiacchierata e criticata dell’ultimo periodo è stata ammonita anche dalla polizia. La loro lite furiosa per le strade degli Stati Uniti è stata inaudita e sconvolgente. Scopriamone i dettagli.

La Royal Family sta vivendo un periodo complicato negli ultimi periodi: dalla morte della Regina Elisabetta II, che ha lasciato il trono al figlio Carlo, adesso Re Carlo III, fino alle continue frecciatine velenose e veri e propri attacchi diretti contro i membri della Famiglia Reale da parte di Harry e Meghan.

I due coniugi hanno rinunciato ai loro titoli reali nel 2020, decidendo di allontanarsi il più possibile da Buckingham Palace e dalle sue regole rigide e severe, per andare a vivere negli Stati Uniti.

Harry & Meghan attaccano i reali

Nell’ultimo periodo, i Duchi del Sussex non hanno fatto altro che puntare il dito contro la Corona Reale inglese, spifferando segreti inconfessabili per mettere in difficoltà i membri della Famiglia Reale. Da un punto di vista esterno, Harry e Meghan sembrano una coppia molto unita, ma non è oro tutto quello che luccica.

Lite pubblica fuori dal comune

Secondo quanto riportato da una rivista tedesca, Frau Aktuell, il secondogenito di Re Carlo III e l’ex attrice della serie televisiva Suits sono stati i protagonisti di uno spiacevole e vergognoso evento pubblico capitato poco tempo fa.

Sembra che i Duchi del Sussex abbiano avuto una lite rabbiosa mentre passeggiavano per le strade di Montecito, città della California dove vivono. Un litigio talmente accesso e furioso che i passanti si sono visti costretti a chiedere aiuto alla polizia. Non ci sono ancora commenti né prove che dimostrino o smentiscano questo spiacevole episodio, ma l’accaduto ha fatto il giro del mondo, schioccando tutti gli abitanti.

La gelosia di Meghan

Tuttavia, sempre leggendo Frau Aktuell, a Meghan Markle pare non sia andato a genio un commento espresso da Harry nella sua autobiografia riguardo ad una sua ex ragazza. In Spare-Il Minore, il principe dai capelli rossi ha raccontato la sua relazione con Chelsy Davy, ammettendo che lei è stata “una delle cose migliori” che gli siano mai capitate nella sua vita. Questa frase ha fatto infuriare Meghan, molto gelosa di suo marito, tanto da farle pensare ad un possibile divorzio.

Divorzio sì, divorzio no

Possibilità molto remota, dal momento che Harry e Meghan hanno l’agenda fitta di impegni e quindi non ci sarebbe il tempo materiale per intraprendere il percorso del divorzio. Senza contare l’accordo prematrimoniale stipulato da entrambi prima del lieto evento.