Harry e Meghan Markle divorziano. Lui sta per diventare di nuovo padre ma Meghan non è la madre

Sembra che Harry e Meghan Markle siano in procinto di separarsi definitivamente e questa volta il motivo non avrebbe a che fare con la Royal Family che non ha mai visto di buon occhio la moglie di Harry, ma centrerebbe un rapporto extra coniugale che Harry ha avuto con un’altra donna, rimasta incinta.

Harry e Meghan Markle sarebbero in procinto di divorziare e questa volta la cosa non sembra essere una falsa notizia. Le voci sulla loro crisi di coppia in corso, avallate anche dal fatto che la stessa Famiglia Reale vorrebbe che i due divorziassero, si fanno sempre più concrete.

Tra le ragioni di questa rottura ci sarebbe una presunta amante del Principe Harry che sarebbe perfino incinta. La notizia sarebbe tanto certa che la stessa Duchessa sarebbe pronta a lasciare la villa di Montecito e portare con sé i figli Archie e Lilibeth.

Ma se da una parte si parla di Harry e di una sua possibile amante, dall’altro lato le voci sul tradimento di Meghan corrono altrettanto e come sappiamo si è parlato di una relazione tra la duchessa e la sua guardia del corpo. Nel caso di Meghan la storia è venuta a galla perché lei si sarebbe dimenticata di andare a prendere Archie a scuola.

Harry è andato su tutte le furie facendo una clamorosa scenata e naturalmente la cosa è trapelata al di fuori delle mura di casa facendo il giro dei rotocalchi. Harry però, come abbiamo detto non sarebbe così innocente e dalle indiscrezioni che sono circolate ultimamente avrebbe messo incinta la sua amante.

Anche questa coppia famosa, insomma, sarebbe prossima alla rottura, come molte altre coppie che si sono sfasciate nell’ultimo anno. Harry e Meghan sarebbero insoddisfatti e delusi dal matrimonio e avrebbero trovato entrambi consolazione altrove. La rivista Oops ha parlato quindi di gravi dissidi coniugali, lanciando anche la notizia bomba sulla gravidanza dell’amante di Harry.

New Idea ha invece raccontato di un forte litigio tra Harry e Meghan avvenuto in un ristorante e dopo il Principe avrebbe lasciato lì la moglie mentre erano insieme con certi amici.

Nessuna di queste situazioni sembra però avere alcuna conferma e quindi per il momento si tratta solo di ipotesi, anche perché in pubblico i duchi di Sussex sembrano essere tranquilli.

L’ultima presenza pubblica c’è stata durante il concerto di Elton John lo scorso 20 novembre. Ma cosa sta succedendo allora?

Harry e Meghan, c’è crisi?

Harry e Meghan come abbiamo detto si sono presentati al Dodger Stadium per il concerto di addio di Elton John e gli hanno inviato un video per ringraziarlo dei grandi successi che ha regalato alle persone per anni. Nel video Harry che è molto amico di John come lo fu sua mamma Diana, si rivolge al cantante dicendo: “Ciao Elton” e dal video si vede tutta la sua commozione.

Meghan è accanto a Harry nel video e si unisce ai complimenti di suo marito, poi gli appoggia la testa sulla spalla che non lascia affatto pensare a una crisi coniugale.

Le male lingue però ritengono che la loro relazione si mantenga in piedi solo per convenienza e per i figli. Tra le altre cose i figli da protocollo reale apparterrebbero alla Corona e quindi andrebbero a Harry se i due si dovessero separare.

L’unica cosa sulla quale al momento sembrano essere d’accordo i duchi di Sussex è quella di non tornare a Londra per Natale anche se questo sarà il primo senza Elisabetta II