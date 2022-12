Laura Freddi, parole al veleno su Sonia Bruganelli, “L’ho odiata…”

Sonia Bruganelli è apparsa recentemente sul piccolo schermo per raccontare della sua vita, del suo lavoro e della relazione con Paolo Bonolis. Arrivano delle parole da Laura Freddi, storica ex di Bonolis, che hanno scioccato tutti. Vediamo i dettagli.

Sonia Bruganelli è attualmente una delle due opinioniste del reality più seguito di Italia il Grande Fratello, insieme ad Orietta Berti. La donna si sta dimostrando come un’ottima spalla per Alfonso sempre schietta e puntuale nelle sue esternazioni. Grazie alla sua capacità di opinionista sta riscontrando un grande successo anche sui social per i suoi interventi.

La donna è sposata dal 1997 con il celebre conduttore Paolo Bonilis con il quale ha avuto tre figli. Il loro matrimonio è spesso stato al centro di diverse polemiche e il gossip ha sempre speculato su un loro possibile divorzio. I due, infatti, secondo le loro dichiarazioni vivrebbero separatamente in casa da un po’ di mesi ma solo per questioni organizzative e di comodità.

Sonia e Paolo si sono dichiarati sempre e comunque come una coppia normale con le loro difficoltà e con i loro pregi. La Bruganelli in una recente intervista ha parlato a cuore aperto del suo rapporto con Paolo Bonolis ma ha anche fatto una confessione incredibile su una sua ex molto famosa. Stiamo parlando niente di meno che di Laura Freddi che a quanto pare avrebbe un rapporto molto stretto con la stessa Bruganelli.

Le confessioni di Sonia Bruganelli

Intervistata recentemente nel programma di Rai 1 Oggi è un altro giorno di Serena Bortone Sonia Bruganelli ha raccontato con molta sincerità gli inizi del suo amore con Paolo e della sua conseguente carriera. Ecco cosa ha dichiarato:

“La mia giovinezza non era solo spensieratezza. Ho avuto tante insicurezze. Lui ha avuto pazienza di aspettare che diventassi un pochino più matura. Io credo che adesso lo sto molto aiutando, perché sto supportando tanto di quello che è la nostra famiglia e quella che è la sua famiglia di prima”

Sonia Bruganelli, infatti, quando ha conosciuto Paolo aveva appena 23 anni mentre lui 36 quindi la donna è praticamente cresciuta con l’uomo. “Io amo Paolo e lo stimo perché ha fatto una cosa che pochissimi uomini fanno. Lui mi ha dato tutte le armi per ‘andarmene’ ogni giorno, mi ha fatto diventare libera economicamente, indipendente mentalmente, mi ha fatto coltivare le mie passioni”.

La Bruganelli ha parlato della storica ex di Bonolis Laura Freddi con la quale l’uomo ha avuto una relazione dal 1990 al 1995. Ospite anche la Freddi della trasmissione della Bortone ha confessato: “Adesso la vedi che c’ha un po’ di rughette, ma questa a vent’anni era ‘na freg*a pazzesca.

Io ero alta un barattolo, ai tempi i giornali continuavano a ripetere che si erano lasciati e io l’ho odiata per un sacco di tempo. Poi l’ho conosciuta e mi sono detta: ‘Ah così è… è un gattino’. E non l’ho odiata più. Lei era la donna giusta per Paolo”.

Sono continuare poi le parole di stima da parte della Freddi che ha dichiarato: “Non so se ero la donna giusta, ma sicuramente posso dire che ho lasciato a Sonia una versione di Paolo migliorata!” e poi aggiunge: “Sonia la stimo molto, è una donna coraggiosa, io sono un po’ più timida e timorosa: in questa amicizia secondo me ci compensiamo”.

Le due, insomma, dopo un iniziale periodo di difficoltà Sonia e Laura hanno trovato un feeling unico e di amicizia profonda che dura ancora ora.