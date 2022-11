Sonia Bruganelli contro Giulia Salemi: “È la rovina”, tutta colpa di Signorini, scontro al GF VIP 7

La calma apparente tra Sonia Bruganelli e Giulia Salemi è già finita: le due si sono scontrate di nuovo durante l’ultima puntata del GF VIP 7, e sembra che a innescare la discussione sia stato proprio Alfonso Signorini con un intervento un po’ infelice.

Le due si sono attaccate più volte: proprio non si possono vedere. La moglie di Paolo Bonolis e l’influencer si sopportano a fatica e non perdono occasione per esprimere il loro disaccordo.

Tante le frecciatine lanciate tra le due, in particolare quella di Sonia contro la scelta di Giulia di presentarsi in tuta: “In tuta sta sicuramente più comoda. Io mi sono vestita da Giulia Salemi, tutta fasciata e infatti non riesco a muovermi. Ho esercitato un po’ di sano nonnismo. Mi sembra giusto, lei è nuova. L’abbiamo vista, è bellissima. continuerei a puntare ancora per un po’ sul fisico”

Sonia Bruganelli: tregua finita con Giulia Salemi

Chi ha seguito l’edizione di quest’anno del Grande Fratello VIP sa bene che tra la Bruganelli e la Salemi non scorre affatto buon sangue. Le due si sono accapigliate più volte e il web si è diviso tra chi supporta l’una e chi l’altra. Sembrava, nelle ultime settimane, che tra le due si fosse instaurata un po’ di pace, ma nella scorsa puntata hanno smentito tutto con una brutta litigata.

Signorini ha cominciato la puntata provocando le due e confrontando i loro abbigliamenti. Una scelta non troppo felice, visto che sa bene che le due donne proprio non si possono vedere. La tensione è cominciata a salire, ma le due hanno fatto finta di nulla.

Il conduttore poi ha chiesto informazioni sul loro rapporto, cercando di scoprire se si odino davvero o se sia tutta una messinscena, ma le due hanno negato tutto e hanno detto di non provare vera antipatia nei confronti dell’altra.

Poi però qualcosa si è spezzato: parlando della questione Oriana-Antonino, Giulia Salemi si è detta solidale con la spagnola, specificando che secondo lei è stata trattata in modo davvero terribile. Al contrario, la Bruganelli si è schierata contro di lei e l’ha accusata di stare dalla parte di Oriana solo per ricevere consensi sui social.

Così è ricominciata una nuova discussione, che è proseguita con toni piuttosto accesi e che Signorini ha fatto fatica a tenere a bada. Quella che tutti pensavano fosse una pace definitiva si è rivelata una tregua molto breve.