Federica Panicucci: “Porta rispetto!”, parole taglienti sul luogo della tragedia, il pubblico è gelato

Nell’ultima puntata di Mattino 5 Federica Panicucci non ha nascosto il suo fastidio per il comportamento di un suo inviato, riprendendolo in diretta di fronte a tutta Italia. Il pubblico in studio e a casa è rimasto senza parole per ciò che ha detto la conduttrice.

Federica Panicucci è senza dubbio una delle conduttrici più amate della televisione italiana. In questa stagione la donna conduce Mattino 5 insieme a Francesco Vecchi, dando il buongiorno agli italiani e facendogli compagnia mentre con gli ospiti discutono di questioni di attualità e delle ultime notizie.

In una delle ultime puntate è accaduto un episodio che non è proprio passato in sordina, visto che la Panicucci ha avuto un breve battibecco con un inviato della trasmissione. Lo stesso pubblico è rimasto un po’ stupito da ciò che ha detto la conduttrice, anche se le sue intenzioni erano buone.

Federica Panicucci: “Rimetti tutto com’era prima”

Oltre a essere una professionista del suo settore, Federica Panicucci è anche una donna forte e determinata, e proprio per questo motivo non si fa mai mettere i piedi in testa. In una delle ultime puntate ha avuto un piccolo scambio di battute con un suo inviato, che il pubblico ha vissuto come un richiamo, ma che in realtà nascondeva semplicemente la necessità di portare rispetto a una brutta vicenda.

Un inviato di Mattino 5 si trovava in Valcamonica per aggiornare i telespettatori sullo stato del caso dell’omicidio di Laura Ziliani, un terribile fatto di cronaca dove a essere indagate sono le figlie Silvia e Paola e il compagno di questa. Purtroppo si tratta di un caso ancora irrisolto: la morte della vigilessa risale al 2021. Il suo corpo è stato ritrovato l’8 agosto di quell’anno.

L’inviato si trovava proprio nel bosco dove è stato ritrovato il corpo e durante la diretta ha voluto mostrare al pubblico la compattezza del terreno, spiegando come mai il corpo avesse resistito tanto.

“Ecco, Emanuele… Poi naturalmente quando finiremo la nostra diretta ricomponi tutto come era prima” ha detto subito dopo la Panicucci, in un certo senso “riprendendo” l’inviato per il suo comportamento. “Ricomponi tutto ok? In segno di rispetto anche a lei… Lo lasciamo come lo abbiamo trovato” ha proseguito.

La conduttrice ha voluto rispettare il ricordo della povera signora cercando di lasciare tutto come avevano trovato. L’inviato, anche se un po’ stupito dalla richiesta, le ha promesso che lo avrebbe fatto e poi il servizio è proseguito senza difficoltà. Non si è più parlato dell’episodio, ma siamo sicuri che la conduttrice si sia sincerata personalmente con l’inviato che fosse tutto a posto come prima.