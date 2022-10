Avete idea di cosa facesse Federica Panicucci prima del successo? Da non credere, assurdo

Il celebre volto Mediaset ha un passato ben diverso rispetto allo sfavillante mondo dello spettacolo. Ecco svelato il suo lavoro prima della televisione.

Uno dei volti più apprezzati e conosciuti delle reti Mediaset, mix tra bellezza e personalità, è di certo quello di Federica Panicucci. La donna è al timone del programma Mattino 5 da ormai sette anni, all’interno del quale commenta notizie di attualità e gossip italiano. Il programma ha sempre ottenuto degli ottimi ascolti ed è per questo che la Panicucci è stata confermata per altri show nel palinsesto Mediaset.

Sua è la conduzione di alcuni degli eventi dedicati al Natale e al Capodanno in onda su Canale 5. Ma la sua carriera parte da molto prima ed è stata caratterizzata da un crescendo incredibile.

Federica Panicucci ha esordito nel programma Portobello come centralinista e ha fatto l’annunciatrice per diversi format musicali, come ad esempio Supersix. La Panicucci è stata anche la valletta del gran premio internazionale dello spettacolo, ma è con la conduzione del Festivalbar che raggiunge l’apice della fama. La donna ha affiancato prima Amadeus e poi Fiorello nel festival musicale più amato dai giovani.

Adesso è co-conduttrice di Mattino 5 insieme a Francesco Vecchi, con il quale i rapporti sembrano essere più distesi. Infatti, i due qualche tempo fa avrebbero avuto uno screzio durante il programma che ha messo in luce un’antipatia di fondo. In un’intervista rilasciata nei salotti di Verissimo, show condotto dall’amica Silvia Toffanin, Federica Panicucci ha ammesso che tra lei e il suo collega le cose stanno comunque migliorando. La donna dichiara: “No, migliori amici no, non lo siamo, però c’è un quieto vivere”.

Comunque, la Panicucci, all’età di 54 anni, è ancora considerata una sex symbol, grazie ad un aspetto curato e molto elegante. A Striscia la notizia, in verità, è stato ipotizzato che la donna potesse aver fatto ricorso alla chirurgia estetica: poco importa, il risultato è davvero strabiliante. I fan della conduttrice, allora, che l’apprezzano sia per il suo carisma sia per l’aspetto fisico, sono curiosi di scoprire il suo lavoro prima di approdare al piccolo schermo.

La rivelazione vi sconvolgerà.

Il lavoro prima della televisione della Panicucci

Conduttrice affermata, la Panicucci ha un passato completamente lontano dalle luci dei riflettori televisivi. Ma, secondo alcune sue dichiarazioni fatte in un’intervista a Il corriere, la Panicucci sarebbe entrata presto in contatto con un vero e proprio personaggio famoso.

A quanto pare, infatti, la donna era la babysitter del figlio di Paolo Bonolis. Stiamo parlando del 1985, quando Federica era una ragazza che frequentava la scuola superiore e, a detta sua, per questo incarico percepiva 4.000 lire all’ora. Insomma, un’incredibile scoperta da non credere, che fa apprezzare ancora di più la forza di volontà di Federica Panicucci.

Ormai lontano quel periodo di ristrettezze, Federica Panicucci è una star a tutti gli effetti.