GF Vip: Adriana Volpe sbrocca come mai: “…levati dai cogli**i“. Non ci sono parole

Adriana Volpe, ex gieffina, ha attaccato duramente il GF Vip e i suoi concorrenti. La showgirl non si è affatto risparmiata

Adriana Volpe non ci sta e attacca i concorrenti della settima edizione del GF Vip. La showgirl, che aveva partecipato all’edizione del 2020 del programma, ha voluto dire la sua su un grave caso scoppiato negli ultimi giorni tra le mura del Grande Fratello.

La conduttrice conosce bene le dinamiche della casa, avendo partecipato alla quarta edizione del GF Vip. La sua avventura, iniziata l’8 gennaio 2020, si è però conclusa 3 mesi dopo, il 19 marzo, quando ha abbandonato la casa. La showgirl non ha mai spiegato i motivi, ma si è trattato di qualche problema legato alla famiglia.

Forse il motivo era legato a Roberto Parli, imprenditore svizzero che ha sposato nel 2008 e dal quale si è separata proprio nel 2020. Forse qualcosa a che fare con la separazione, oppure con la figlia dei due; la showgirl non ha mai rivelato alcunché.

La donna è molto conosciuta per aver condotto I fatti vostri dal 2009 al 2017, su Rai 2. Inoltre nel 2017 ha condotto Mezzogiorno in famiglia, sempre su Rai 2, in onda il sabato e la domenica mattina. Nel 2018 ha ideato e condotto Profumo d’estate.

Il Grande Fratello non è l’unico reality show al quale ha partecipato: nel 2018 è stata concorrente, insieme a Marcello Cirillo, della settima edizione di Pechino Express. Nel 2018-2019 ha condotto l’ultima edizione di Mezzogiorno in famiglia. Con la chiusura del programma è terminata la sua esperienza in Rai.

Nel 2020 è passata a TV8, mentre nel 2021 è andata in Mediaset come opinionista della sesta edizione del GF Vip.

Adriana Volpe, le pesanti parole contro il GF Vip

E proprio sul GF Vip la conduttrice ha voluto dire la sua in merito alla questione di Marco Bellavia, che ha deciso di lasciare la casa dopo ripetuti insulti e atti di bullismo nei suoi confronti. Adriana Volpe ha accusato i concorrenti di odio e cattiveria, andando anche contro il suo amico Giovanni Ciacci.

“Ma cosa sta succedendo nella casa? Io non riconosco più nessuno. Non ho mai visto tanto odio e tanta cattiveria. Questa doveva essere l’edizione dell’inclusione, della condivisione e invece abbiamo solo assistito ad un branco che si è scagliato contro Marco Bellavia.

Sappiate che siamo tutti indignati. Nelle prime puntate abbiamo conosciuto Elenoire Ferruzzi, la sua battaglia per essere stata discriminata. Ecco lei avrebbe dovuto comprendere il dolore di Marco e invece gli ha dato del disadattato. E poi abbiamo conosciuto anche la storia di Ciacci, sono stata anche ospite giovedì nel programma per dargli supporto. E alla notizia che Marco aveva abbandonato il gioco è riuscito perfino a dire: “Ce lo siamo levati dai cogli**i“. Ma come è possibile, Giovanni?“

La conduttrice ha poi continuato su Instagram: “In questa casa, tranne due o tre che hanno dato conforto a Marco, per il resto siete stati tutti complici, tutti siete stati fautori di questo allontanamento. E la cosa più vergognosa è che quando l’avete salutato dicendo: “Ci mancherai tanto!”. Lì tutti abbiamo capito quanto falsi siete. A voi non mancherà ma al pubblico sì. Per il pubblico Marco Bellavia è l’unico vero vincitore di questa edizione”.