Incredibile al GF Vip, arresto in diretta tv: ciò che sta succedendo ha dell’assurdo

La polizia ha fatto visita nella casa del Grande Fratello Vip dopo un tentativo di irruzione da parte della Regina di Roma. La donna, però, non è riuscita ad entrare negli studios di Mediaset.

Quest’edizione del Grande Fratello Vip è segnata da diverse polemiche che hanno diviso l’opinione pubblica. Da sempre fan sfegatata del programma, la Regina di Roma non si tira mai indietro quando c’è da dire la sua sul comportamento dei concorrenti. Ed è per tale ragione che la donna ha provato ad entrare in casa dei vipponi dopo aver urlato loro una dura verità. Dietro a questo gesto ci sono alcuni episodi da parte dei concorrenti del Grande Fratello che hanno lasciato gli spettatori a bocca aperta.

Anche questa volta munita del suo megafono fuori dalle mura della casa, la Regina di Roma ha voluto urlare ai vipponi la sua opinione circa il loro percorso all’interno del programma. In questo caso, però, a scapito di scontrarsi con la polizia. Cosa ha spinto la Regina ad agire così?

Le ragioni del gesto

Le motivazioni dietro a quello che potrebbe sembrare un folle gesto da parte della Regina di Roma sono, in realtà, molto condivisibili. La donna, infatti, ha criticato aspramente i vip e il loro atteggiamento nei confronti di Marco Bellavia. In particolare, la Regina si è scagliata contro Giovanni Ciacci e Ginevra Lamborghini, colpevoli di aver emarginato e bullizzato l’ex presentatore di Bim Bum Bam.

L’uomo, purtroppo, ha sofferto per anni di depressione e all’interno della casa del Grande Fratello i suoi problemi sono aumentati sensibilmente. Sfortunatamente, i suoi compagni di avventura non sono stati in grado di capire il suo disagio, anzi si sono dimostrati poco empatici e menefreghisti. Oltretutto, non hanno preso sul serio le richieste d’aiuto dell’uomo, ma lo hanno deriso a causa dei suoi comportamenti considerati strambi.

Per tali ragioni, la Regina di Roma ha deciso di urlare ai concorrenti: “Fate schifo, siete degli schifosi! Noi siamo con Marco.” In seguito, la fan avrebbe provato a irrompere in casa ma, dopo essere stata fermata dalla polizia, e condotta in questura, ha dichiarato alle forze dell’ordine: “Volevo andare a prendere per la barba Giovanni Ciacci”.

Ginevra Lamborghini, a seguito di queste urla, ha forse preso coscienza della gravità della situazione e ha affermato: “È vero, gli ho fatto bullismo. Senza accorgermene ho fatto bullismo a Marco”.

Nella puntata di lunedì 3 ottobre il Grande Fratello ha affrontato la questone cercando di far comprendere ai vip il loro comportamento errato, ma, allo stesso tempo, ha fatto un mea culpa sulla sua incapacità di gestire la situazione al meglio per Marco.

Alfonso Signorini ha preso severi provvedimenti nei confronti di chi ha pronunciato frasi durissime verso Bellavia: la Lamborghini è stata squalificata con effetto immediato, mentre Ciacci è uscito a causa di un televoto flash.

Dopo queste punizioni si spera che ciò che è accaduto nelle ultime settimane al Grande Fratello possa non ripetersi più, sopratttutto perché, anche per colpa di questi atteggiamenti, Marco Bellavia ha abbandonato definitivamente il gioco.