Ilary Blasi e l’assegno di mantenimento da 20mila euro: esce fuori la strategia malefica

Dopo il rumor secondo il quale Ilary avrebbe chiesto 20 mila euro di mantenimento per se stessa e 17 mila euro per i figli parla l’avvocato della conduttrice dell’Isola dei Famosi raccontando tutta un’altra verità. Vediamo cosa ha detto.

Spunta la verità sul mantenimento di Ilary Blasi

Negli ultimi giorni si è parlato molto del mantenimento che la Blasi avrebbe chiesto al suo ex marito, Francesco Totti. 17 mila euro per i figli e 20 mila per se stessa: sarebbero queste le cifre indicate dalla showgirl romana.

Dopo qualche giorno, non ha tardato ad arrivare la risposta dell’avvocato di Ilary, che parla per lei e chiarisce la situazione. Ciò che racconta è completamente diverso dalle informazioni di cui si è vociferato e si fa sempre più complicato capire chi stia dicendo la verità e chi stia spudoratamente mentendo.

“Sono state diffuse una serie di notizie false”, come riporta Repubblica, debutta così l’avvocato di Ilary.

Le parole dell’avvocato

Secondo l’uomo di legge, Ilary non avrebbe chiesto nessun tipo di mantenimento per se stessa. “La signora Ilary Blasi non ha mai chiesto nessun assegno di mantenimento per sé: né di 20mila euro né di 10mila euro né di 1 euro”.

La pesante dichiarazione cambia completamente le carte in tavola. Se la verità è quella raccontata da Ilary e l’avvocato, allora Francesco Totti avrebbe mentito spudoratamente. Ma qual è il suo obiettivo?

Alcuni pensano che voglia infangare l’immagine della ex moglie e che il mantenimento si inserisca proprio in questa strategia distruttiva.

Una situazione delicata in cui sicuramente qualcuno dei due ex coniugi si scotterà, anzi si è già scottato. Le realtà raccontate dai due partner sono ancora una volta totalmente diverse.

Un po’ come la questione tradimenti: secondo il racconto di Totti, la prima a tradire sarebbe stata Ilary. Sembra che la showgirl avesse da tempo un amante milanese che avrebbe incontrato ripetutamente durante la sua permanenza nel capoluogo lombardo.

Il suo impegno come conduttrice del reality show L’Isola dei Famosi l’ha tenuta a Milano per diversi mesi, durante i quali Ilary avrebbe coltivato una forte e salda relazione extraconiugale.

Da parte sua, la conduttrice non ha ancora rilasciato dichiarazioni. Secondo l’opinione comune, starebbe aspettando di dare l’esclusiva a Verissimo, per parlare liberamente e far sentire la sua opinione nel salotto della padrona di casa e amica Silvia Toffanin.

“Questa notizia fa parte ancora una volta di una precisa strategia extraprocessuale per tentare di far passare la signora Blasi per quello che non è”, così conclude l’avvocato.