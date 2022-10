Francesco Totti: “La peggiore cosa della sua vita”, l’attacco è violentissimo. Ecco cos’ha fatto

Francesco Totti continua ad essere preso di mira dal gossip, insieme all’ex moglie Ilary Blasi. Tra amici, colleghi e opinionisti, anche una donna molto famosa ha voluto dire la sua

Nonostante gli ultimi avvenimenti che riguardano i personaggi dello spettacolo, la querelle Francesco Totti – Ilary Blasi prosegue a vele spiegate e continua ad appassionare gli amanti del gossip. La separazione, che sarebbe dovuta essere veloce e indolore, sta proseguendo con difficoltà, tra veleno e frecciatine.

L’estate era passata con una certa tranquillità, nonostante i fotografi e i giornalisti siano stati alle calcagna dei due per trovare storie da raccontare. Totti e Blasi hanno passato le vacanze in posti completamente diversi: lui è rimasto sul litorale laziale, lei è volata in Tanzania e poi si è rifugiata sulle Dolomiti. Adesso, invece, è guerra aperta.

L’ex calciatore sembra aver ritrovato la felicità con Noemi Bocchi, anche lei romana e conosciuta a una partita di padel. I due si sono avvicinati grazie ad amici in comune e Totti ha cominciato a frequentarla quando la crisi era già assodata.

Tra lui e Ilary le cose andavano male già da un po’, ma sono riusciti a non darlo a vedere. L’ex calciatore ha confessato di aver percepito l’allontanamento dell’ex moglie durante il suo ultimo anno da agonista: la showgirl non gli avrebbe dato il supporto necessario ad affrontare l’addio.

Totti ha parlato anche di un tradimento da parte di Ilary e di averlo scoperto tramite alcuni messaggi. Per lui è stato un fulmine a ciel sereno che lo ha gettato in un periodo molto buio, in cui si è sentito solo e incompreso. Insomma, qualcosa non quadrava già da qualche anno. Forse i due hanno provato a riavvicinarsi, ma alla fine non è andata come tutti speravano.

Francesco Totti, anche lei lo attacca

La vicenda della separazione è talmente coinvolgente che tutti vogliono dire la propria sull’accaduto. Giornalisti, opinionisti, amici e colleghi si sono schierati chi da una parte, chi dall’altra. È il caso, ad esempio, di Alex Nuccetelli, che ha preso le difese di Totti spiegando che il comportamento di Ilary non è stato rispettoso.

Manila Nazzaro, ex Miss Italia, si è espressa contro la scelta dell’ex calciatore di rilasciare un’intervista al Corriere della Sera riguardo i fatti personali della coppia. “Trovo che Totti abbia fatto la peggior intervista della sua vita che mai avrebbe dovuto fare e penso che se ne sia già estremamente pentito” ha detto.

Manila aveva divorziato da Francesco Cozza e anche nel suo caso la separazione non era stata semplice. “Totti sicuramente è stato mal consigliato, anche nel mio piccolo è accaduto. Io ho sofferto molto, è fondamentale avere le persone giuste accanto durante la separazione perché è comunque una fase traumatica“. Persone che, a quanto pare, né lei né Totti hanno avuto.