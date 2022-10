“Ha lasciato Totti quando…”, la rivelazione sul passato di Ilary, la verità una volta per tutte

Delle affermazioni davvero pesanti quelle che girano tra i rumors, ma Sean Brocca ha smentito le voci a proposito di una sua dichiarazione su Ilary Blasi, sua ex fidanzata. A rivangare il passato su quella vecchia storia è stato Fabrizio Corona. Ecco cosa è successo.

Le notizie sulla separazione più chiacchierata dell’anno non si arrestano e questa volta le ultime arrivano da uno scambio di messaggi fra Brocca e Fabrizio Corona che avrebbe chiesto al primo di parlare della vecchia storia d’amore con Ilary Blasi, ma la smentita sarebbe già arrivata. Il canale usato da Brocchi per smentire quanto divulgato da Fabrizio Corona è stato Instagram e attraverso alcune storie ha voluto specificare di non aver mai pronunciato certe dichiarazioni che gli sarebbero state attribuite.

Ecco le dichiarazioni al vetriolo che Brocca avrebbe pronunciato: “Lei era una delle tante senza talento e la sua carriera sarebbe finita con Passaparola, come tutte le altre. Alla fine, lei l’ha lasciato quando lui ha ‘perso tutto’ e dopo che si era sistemata. Lei sapeva e ha accettato per 20 anni perché le conveniva”.

Ma la smentita è arrivata prontamente: “Mai dette queste cose” e nella storia di Instagram ha anche aggiunto: “Io non ho mai pensato, scritto o detto queste cose”. Ma da dove sarebbero arrivate queste false dichiarazioni allora? A renderle pubbliche sarebbe stato Fabrizio Corona sul proprio profilo Instagram che però è stato disattivato alcuni giorni fa.

Ma chi è Sean Brocca?

Sean Brocca è un modello veneto che ha avuto una relazione con Ilary Blasi anni fa, è uno dei ragazzi più belli di Milano e il rapporto con la conduttrice de L’Isola dei famosi durò per circa un anno.

La loro storia si concluse quando Ilary conobbe Francesco Totti che appena la vide le fece una corte spietata, durata anche diversi mesi prima che lei si decidesse ad accettare. Tutto quello che è accaduto prima lo conosciamo molto bene.

Lo scorso 11 luglio in due comunicati separati è stato annunciato il divorzio di una delle coppie più famose degli ultimi anni e il gossip si è scatenato. La notizia ufficiale è che oggi Francesco Totti ha una relazione con Noemi Bocchi, anche lei entrata nell’occhio del ciclone mediatico. Le è stata perfino attribuita una gravidanza, poi smentita.

Sono seguite la caccia alla nuova presunta fiamma di Ilary, gli scatti al mare, le notizie sulla figlia Chanel e la presunta lettura con il padre per poi arrivare all’epilogo di questo ciclone con un’intervista ufficiale di Francesco Totti al Corriere della sera nella quale il Pupone ha fatto delle dichiarazioni poco carine sull’ex moglie.

In fine tra le molte celebrità che hanno espresso la propria opinione c’è stato anche Fabrizio Corona che avrebbe dichiarato di essere al corrente delle rispettive corna di entrambi i protagonisti della storia e che si è sempre trattato di una coppia ipocrita.