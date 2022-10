Antonino Spinalbese ha mentito: rivelazione al Grande Fratello VIP, l’ha sparata grossa

Antonino Spinalbese, uno dei personaggi più chiacchierati del Grande Fratello VIP, ha svelato un segreto riguardo se stesso e la sua relazione con Belen, facendo infuriare qualcuno

Il Grande Fratello VIP è iniziato e molti segreti sono già venuti a galla. Antonino Spinalbese è uno dei personaggi più chiacchierati tra gli inquilini della casa, e sta facendo parlare di sé per la seconda volta da quando è entrato.

Nella casa del GF VIP stanno succedendo molte cose, e soprattutto si sta parlando molto. Giovanni Ciacci, anche lui uno degli inquilini di spicco di questa edizione e primo concorrente sieropositivo, ha parlato di un episodio incredibile a cui ha assistito e che ha coinvolto Pamela Prati e Valeria Marini.

E proprio Pamela Prati è una delle concorrenti al centro del gossip: tutti si aspettano qualche dichiarazione riguardo la fumosa questione di Mark Caltagirone, ma la showgirl non sembra volerne parlare. La Prati ha legato molto con Elenoire Ferruzzi, e chissà che non le riveli qualcosa in un momento di debolezza.

Ma ci sono anche momenti divertenti durante il programma, per esempio quando qualcuno si è dimenticato il microfono acceso e ha fatto una figuraccia in diretta, di fronte a tutta Italia. Il pubblico, per fortuna, l’ha presa sul ridere.

Eccoci poi ad Antonino Spinalbese, che tra le altre cose ha i riflettori puntati per via della storia con Belen Rodriguez. I due hanno avuto anche una figlia, Luna Marì, che però non ha impedito che ci fosse una crisi e i due si lasciassero.

Antonino Spinalbese, ecco la verità

L’ex parrucchiere è molto legato a sua figlia e continua a vederla spesso. Il ragazzo ha detto di non vedere l’ora di riabbracciarla e ha confessato di essere stato impaurito dall’opportunità di diventare padre, ma anche molto elettrizzato.

Spinalbese ha spiegato che Belen gli è stata molto vicino e ha compreso le sue paure, aiutandolo ad affrontarle. I due si sono separati quando la bambina aveva solo 3 mesi, e lui ha sempre avuto il timore di non starle abbastanza vicino. L’ex compagna, però, ha fatto di tutto per tranquillizzarlo.

Mentre parlava con gli altri inquilini della casa, Spinalbese ha spiegato di non voler parlare di Belen per un motivo molto semplice: non ama essere protagonista del gossip e fa di tutto per non essere risucchiato da quel mondo. Qualcuno, però, ha storto il naso di fronte a queste dichiarazioni.

Deianira Marzano, esperta di gossip, si è scagliata contro il ragazzo dicendo che, al contrario, secondo lei Spinalbese è molto interessato a far parlare di sé e sta cercando ancora più visibilità e fama.