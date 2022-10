Terremoto Domenica In, arriva la diffida: Mara Venier interrompe, la situazione è drammatica

Domenica In, Mara Venier deve gestire una diffida: il gesto ha sconvolto tutti. Non si può fare il suo nome durante il programma

Mara Venier nella sua carriera ne ha viste tante, e ora si trova ad avere a che fare con una diffida. È accaduto durante la scorsa puntata di Domenica In: l’atto è stato un fulmine a ciel sereno, e proviene da un personaggio televisivo molto conosciuto e amato.

Il programma è il più longevo della storia della televisione italiana: è in onda su Rai 1 dal 1976 ed è ora giunto alla sua 47° edizione, condotto per la quattordicesima volta da Mara Venier, che ha battuto persino Pippo Baudo.

La storia delle origini della trasmissione è molto particolare e non tutti la conoscono. L’idea del programma è nata durante l’austerity: il governo italiano volle modificare le abitudini degli italiani a causa dei rincari petroliferi degli anni ’70. Il governo cercò di ridurre le gite domenicali, diventate ormai un’abitudine degli italiani figli del boom economico.

Nacque così la trasmissione, che serviva a convincere gli italiani a rimanere in casa la domenica pomeriggio. Domenica In fu una grande novità, perché fino a quel momento i programmi non avevano mai superato l’ora di durata.

Per rendere la trasmissione più interessante, come conduttore delle prime edizioni fu scelto Corrado, uno dei personaggi televisivi più amati dell’epoca. Fu tra gli autori della trasmissione e si occupò di condurne le prime tre edizioni, dal 1976 al 1979.

Domenica In, attiva la diffida

Mara Venier è ormai la regina della trasmissione. Gli italiani sono affezionati al suo modo unico di condurre il programma e di saper coinvolgere gli ospiti in discussioni sempre nuove e interessanti. In una delle ultime puntate, però, la conduttrice ha dovuto fare i conti con una diffida.

Ospite della Venier era Loredana Lecciso, la moglie del cantautore Al Bano Carrisi. La donna ha fatto il nome di Romina Power parlando della vecchia storia d’amore tra i due, e Mara Venier l’ha prontamente interrotta. “Non nominiamo perché ci querelano” ha detto. “Posso dirlo pubblicamente, siamo state diffidate dal fare il nome di Romina, per cui cerchiamo di evitare. Tranquilla Romina, e tanti auguri perché è il tuo compleanno, cara”.

La conduttrice non ha nascosto anche una punta di amarezza per la decisione della cantante. Loredana Lecciso si è scusata per l’errore, anche se non sapeva della diffida inviata da Romina. La moglie di Al Bano ha però aggiunto: “Visto che abbiamo parlato di compleanni, vorrei fare gli auguri anche a mio padre, che oggi compie gli anni. Li faccio a lui, lo preferisco, senza nulla togliere a Romina“.