Pippo Baudo, finisce l’era del grande conduttore. Prima o poi doveva succedere

Pippo Baudo è uno dei più grandi conduttori della storia della tv italiana. Con lui e grazie a lui sono nati tanti programmi storici, ma oggi è finita la sua era: ecco perché

È finita l’era di Pippo Baudo: in questi giorni è accaduto qualcosa che ha shockato gli spettatori. Il conduttore, che ha esordito negli anni ’60, è diventato un pilastro fondamentale della Rai. Nella sua carriera ha lavorato anche in Mediaset, anche se il successo non è stato neanche paragonabile a quello ottenuto con l’altra rete.

Tra i programmi da lui condotti ricordiamo Settevoci, Canzonissima, Domenica In, Fantastico, Serata d’onore, Novecento e il Festival di Sanremo. È con la kermesse che ha raggiunto il record di conduzioni: tra il 1968 e il 2008 lo ha condotto per ben tredici volte.

Suo è anche il merito di aver lanciato numerosi personaggi dello spettacolo, come Lorella Cuccarini, Heather Parisi, Andrea Bocelli, Giorgia, Laura Pausini, Fabrizio Moro, Beppe Grillo e Barbara D’Urso. La sua carriera è legata in maniera indissolubile a quelle di Mike Bongiorno, Corrado ed Enzo Tortora.

Della vita privata di Baudo non si sa molto: il conduttore è sempre stato molto riservato sulla sua famiglia. Di lui sappiamo che ha avuto cinque compagne e solo due figli. Il conduttore è stato con Mirella Adinolfi, dalla quale ha avuto Alessandro nel 1962, e si è sposato con Angela Lippi, dalla quale ha avuto Tiziana nel 1970.

Ha avuto una relazione di sette anni con Alida Chelli, poi una con Adriana Russo. La sua storia più famosa è sicuramente quella col soprano Katia Ricciarelli. I due sono stati sposati dal 1986 al 2004, quando è avvenuta la separazione.

Pippo Baudo, record shock

Pippo Baudo ha 86 anni e già da diverso tempo ha scelto di ritirarsi dalle scene. Ha passato quasi tutta la sua vita in televisione e finalmente sta riuscendo a godersi la sua agognata pensione.

In questi giorni è emersa la notizia della “fine dell’era di Pippo Baudo”; ma cosa è successo e perché sono tutti shockati? Ebbene, Mara Venier ha appena annunciato di aver superato il record dello storico conduttore per numero di edizioni condotte di uno stesso programma. La conduttrice infatti è arrivata alla sua 14esima edizione consecutiva di Domenica In.

“Nessun conduttore lo ha mai fatto” ha annunciato la Venier. “Nemmeno il grande Pippo Baudo. Lui è arrivato a 13, io a 14 edizioni. Devo ringraziare il pubblico che per tutti questi anni mi ha riempita di amore e affetto, sono felicissima di essere qui anche quest’anno” ha concluso. Siamo sicuri che Baudo sia fiero del record raggiunto dalla conduttrice.