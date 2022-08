Addio Katia Ricciarelli, ‘letteralmente asfaltata’ | non la vedremo più

Brutte notizie per Katia Ricciarelli: la sua presenza è messa in dubbio e non è stata confermata. Cos’è realmente accaduto?

Katia Ricciarelli, nome d’arte di Catiuscia Maria Stella Ricciarelli, è uno dei soprani che hanno elevato la lirica e l’opera italiana in tutto il mondo, portando la musica e la sua interpretazione nei maggiori teatri. Conosciuta per la sua splendida voce, Katia Ricciarelli è nota anche come attrice televisiva ed è tornata a calcare gli schermi grazie alla sua recente partecipazione al Grande Fratello Vip.

Dai teatri al matrimonio con Pippo Baudo: una vita “spettacolare”

Iconica, caratterizzata da una personalità artistica forte e decisa, Katia Ricciarelli esordisce nel 1969 con “La bohème”, dopo aver studiato al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia. L’anno dopo partecipa a “Il trovatore” presso il Regio di Parma e viene incoronata dal successo durante il Concorso Internazionale Voci Verdiane della Rai, grazie all’esecuzione dell’aria da “Il corsaro”.

Teatro La Scala, Londra, gli Stati Uniti: il suo talento tocca luoghi lontani e diversi, portando in auge opere di Bellini, Puccini, Donizzetti, Rossini e Verdi. Un repertorio operistico complesso e variegato.

Nel 1994 ottiene due onorificenze importanti e prestigiose: il titolo di Kammersängerin a Vienna e di Grande Ufficiale della Repubblica Italiana. Una passione però non solo musicale, ma anche personale, d’animo che si riversa nella sfera privata.

Dopo 13 anni di relazione con il tenore José Carreras, il 18 gennaio 1986 Katia Ricciarelli sposa il celebre conduttore televisivo Pippo Baudo. Una storia, la loro, molto seguita e chiacchierata per via della separazione avvenuta nel 2004, ufficializzata con il divorzio tre anni dopo.

Non sono pochi però i fatti particolari che costellano la vita di questa donna. Durante un’intervista a Verissimo, nel salotto televisivo di Silvia Toffanin, la Ricciarelli ha dichiarato di aver tentato il suicidio dopo essere stata vittima dell’ossessione di un religioso:” Mi trattava come una figlia. Finì per convincermi che la mia vocazione era per la vita monastica.

Poi prosegue: “Mi resi conto presto che si era innamorato e non potendo possedermi fisicamente, pretendeva che nessun altro mi avesse. Ho vissuto un trauma pazzesco, rimasi distrutta, avevo fiducia in lui. Lui reagì facendomi passare per matta. Diceva delle cose che poi si rimangiava, sostenendo che era un parto della mia fantasia “.

Dopo la sua recente partecipazione al Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli avrebbe dovuto partecipare al noto programma “Tale e Quale Show” su Rai 1, ma le cose non sono come sembrano.

Niente show su Rai 1?

Katia Ricciarelli prossima concorrente al Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti? Molto probabilmente no, secondo indiscrezioni la cantante non farebbe parte della squadra partecipante. Tra i nomi più papabili spuntano quelli delle sorelle Selassiè e Alex Belli, ma niente è ancora stato confermato.