Non immaginereste mai chi è l’ex di Lulù Selassié | L’avete già visto sicuramente

Lulù Selassié è stata innamoratissima del suo Manuel Bortuzzo, ma sapete chi è il suo ex fidanzato prima di lui? Lo conosciamo tutti

Lulù Selassié è stata uno dei personaggi centrali del Grande Fratello VIP. Ha fatto parlare molto di sé per la sua relazione con Manuel Bortuzzo, il giovanissimo nuotatore che ha conquistato il cuore della principessa. Ma sapete con chi stava prima Lulù? Non ci crederete mai: è un personaggio che conosciamo tutti.

Il suo vero nome è Lucrezia Hailé Selassié. La ragazza fa parte dell’omonima dinastia, ormai detronizzata nel 1974. Hailé Selassié, padre della ragazza, è stato l’ultimo imperatore dell’Etiopia. L’uomo si trova ora in Svizzera ed è agli arresti domiciliari per truffa. Il suo vero nome risulta essere Giulio Bissiri.

La ricchezza della famiglia, tuttavia, non si è estinta: Lulù e le sorelle Jessica e Clarissa, anche loro concorrenti del GF VIP (di cui la prima anche vincitrice), vivono nello sfarzo coi loro jet privati. Jessica aveva preso parte a Riccanza 2, programma in onda su MTV che mostrava la vita di ricchissimi millenial figli di imprenditori italiani. La trasmissione segue i giovani ricchi nelle loro giornate, tra studio, shopping, eventi privati e party mondani.

Lulù Selassié è la sorella “di mezzo”, ha 23 anni ed è cresciuta tra Roma e Londra e ora vive nella capitale italiana. La ragazza, durante le puntate del Grande Fratello, ha svelato di aver avuto un’infanzia difficile per via delle poche amicizie che aveva; inoltre veniva spesso esclusa dai programmi dei suoi coetanei.

Durante la partecipazione al Grande Fratello VIP 6 Lulù si fidanza con Manuel Bortuzzo e i due si dichiarano innamorati l’uno dell’altra. La loro storia, però, è finita dopo pochi mesi dall’uscita della casa. È stato il nuotatore a darne notizia, affermando che la sintonia della casa non è continuata anche fuori. Ma con chi stava Lulù Selassié prima di Bortuzzo? Il nome è davvero famoso.

Lulù Selassié, chi è l’ex fidanzato

Manuel Bortuzzo è stato un grande amore per Lulù Selassié, ma purtroppo la loro storia è finita molto presto. L’alchimia che avevano trovato all’interno della casa non è durata anche fuori, e i due si sono lasciati dopo aver capito che non era il momento giusto.

Prima del nuotatore Lulù è stata legata a diversi uomini, e tra questi spicca un nome molto conosciuto. Stiamo parlando del cantante trap Tony Effe, attivo nel gruppo romano Dark Polo Gang. Il cantante ha avuto una relazione con Taylor Mega, modella e influencer italiana. Tra i due sembra esserci ancora un tira e molla.

Lulù e Tony si sono conosciuti in occasione del compleanno della principessa, che aveva chiesto al gruppo del cantante di esibirsi per la festa. I due ragazzi si erano trovati fin da subito, ma purtroppo la loro storia è terminata molto presto.