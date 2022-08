Vite al limite, avete capito chi è il figlio del Dottor Nowzaradan? È assurdo

Sapete come si chiama il figlio del dottor Nowzaradan? Ecco chi è il primogenito del dottore più famoso della TV.

Molti rabbrividiscono quando sentono il nome del dottor Nowzaradan: il medico più famoso d’America e della tv è un vero e proprio incubo per chi vuole rimettersi in forma, a causa dei suoi modi non proprio gentili. Ma sapete chi è il figlio del temibile dottore? Scopriamolo, non ci crederete mai.

Younan Nowzaradan è di origini iraniane ma è naturalizzato statunitense. È un medico sepcializzato in chirurgia vascolare e chirurgia bariatrica, cioè quella che si occupa di pazienti affetti da obesità gravi. Il dottor Nowzaradan è considerato tra i pionieri della chirurgia minimamente invasiva ed è autore di numerose pubblicazioni sull’obesità.

In Italia è conosciuto principalmente per il suo ruolo in Vite al limite, programma in onda su Real time che segue di stagione in stagione persone obese nel loro percorso di guarigione. Il dottor Nowzaradan è il medico che segue i pazienti protagonisti delle varie puntate, e a renderlo così famoso sono i suoi modi molto “aggressivi” con cui tratta le persone affette dal problema.

Nonostante le sue competenze, il medico e la stessa trasmissione sono stati oggetto di molte controversie, legate per lo più alla spettacolarizzazione del dolore dei pazienti. In particolare le accuse vertono sull’aver reso pubblica la sfera personale dei pazienti, mettendoli a nudo di fronte a critiche e prese in giro. La famiglia di un ex paziente, suicidatosi nel 2018, aveva intentato una causa contro la società dietro lo spettacolo.

Il dottor Nowzaradan è stato sposato dal 1975 al 2002 con Delores McRedmond, una donna di cui si sa poco o niente. Dall’unione sono nati tre figli, un maschio e due femmine. Attualmente non si sa molto della vita sentimentale del dottore. Il primogenito del medico è una figura centrale in Vite al limite, e ha un ruolo che non immaginereste mai.

Il figlio del dottor Nowzaradan

Si chiama Jonathan Nowzaradan, è nato nel 1978 ed è il primogenito del dottor Nowzaradan. Ma perché il primo figlio del medico è così importante?

Ebbene, l’uomo è il produttore esecutivo e regista di Vite al limite: il figlio lavora a stretto contatto col medico e si occupa di dirigere i diversi episodi della serie. Nel 2003 Jonathan ha fondato l’azienda Megalomedia che, oltre al programma in cui appare il padre dell’uomo, è dietro altri show come Heavy e Quints by surprise.

L’uomo è sposato da 10 anni e ha un figlio. La somiglianza col dottore è impressionante: i due sembrano quasi due gocce d’acqua. I due lavorano a stretto contatto e Jonathan segue suo padre nel suo lavoro per documentare l’operato nella fortunata trasmissione.