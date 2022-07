Laura ha perso 200 Kg, la sua vita è cambiata, è bellissima. Ecco la trasformazione nel programma Vite al Limite

Una delle incredibili protagoniste del programma tv Vite Al Limite è stata Laura, una donna di 43 anni che durante il suo percorso per rimettersi in forma ha perso ben 200kg, un risultato stupefacente e adesso il cambiamento è incredibile.

La vita di Laura Perez, questo il nome completo della quarantatreenne di San Antonio, Texas, era diventata davvero impossibile, il solo muoversi era un problema, aveva perso completamente la sua autonomia, così da deciso di dare un drastico, ma necessario cambiamento alla sua vita.

Grazie alla serie tv “My 600-lb Life”, che in Italia è possibile vedere sul canale Real Time “Vite al limite”, la donna ha documentato la sua perdita di peso, seguita dal dottor Nowzaradan in una clinica di Houston, e in seguito abbiamo potuto vedere l’incredibile trasformazione.

La disperazione di Laura e la decisione

Quando si è presentata nella clinica del dottor Nowzaradan, Laura Perez aveva un peso decisamente superiore e drasticamente oltre la norma, ovvero la donna era arrivata a pesare 270 kg, una massa corporea che crea dei grossi problemi sotto moltissimi aspetti, non solo a livello estetico, ma anche cardiocircolatorio e ovviamente motorio.

Laura era davvero disperata, così quando si è rivolta al noto medico del programma Vite Al Limite e alla sua equipe, hanno iniziato un duro percorso ma il risultato è stato incredibile, sono riusciti a far perdere alla donna 200 kg, per ritrovare una buona forma fisica e la salute.

Il dolore per il trauma e il cibo come rifugio

Laura ha confessato durante il percorso intrapreso, il suo disturbo alimentare nasceva da un terribile trauma subito da bambina per un abuso, ma non ha mai avuto la forza e il coraggio di parlarne con qualcuno, tantomeno in famiglia, dichiara, “Non ho mai detto niente ai miei genitori, quindi le molestie sono andate avanti per anni. La mia intera vita è cambiata, quindi mi sono buttata sul cibo. Questo è stato il mio conforto”.

Però si è trasformato in un dolore interno profondo che la donna ha riversato sul cibo come valvola di sfogo, mangiare era una sorta di rifugio sicuro, per lei il cibo era quasi diventato l’equivalente di sentirsi “coccolata e protetta”.

Il suo percorso di dimagrimento comunque non è stato facile, non soltanto perché prefiggersi un risultato di questo tipo richiede una grandissima forza di volontà e sacrificio, ma anche perché più peso Laura perdeva, più sono iniziati i problemi con il marito Joey, i litigi diventavano sempre più frequenti, la donna sentiva di non aver più bisogno del marito come prima.

Sicuramente questa era una situazione particolarmente stressante, inoltre la donna si è sottoposta a un intervento bariatrico con un rigidissimo mantenimento che prevedeva una dieta mirata e un allenamento proporzionato alle sue difficoltà motorie, è molto importante in un processi di dimagrimento così importante valutare il tipo di allenamento corretto, diversamente potrebbe essere dannoso, quindi visto il problema di deambulazione di Laura, inizialmente è stato un allenamento leggero.

Il drastico cambiamento e la nuova vita

Adesso Laura è un’altra donna, in forma e bellissima, ma soprattutto autonoma, anche se questo percorso per la sua salute l’ha portata alla crisi con il marito. Sembra infatti che l’uomo non sia non sia molto contento di come adesso Laura affronti la vita, del suo nuovo modo di porti e di vivere la sua vita.

Ma oggi Laura, invece, ha riconquistato quelle piccole ma fondamentali cose che spesso si danno per scontate, la 42enne infatti prima aveva bisogno del marito per fare la doccia, mangiare, andare a fare la spesa, occuparsi della casa. La stessa ha raccontato, “Joey si comporta in modo un po’ diverso e spesso mi dice: ‘Oh, non hai bisogno di me’. Gli avevo detto, ho bisogno che tu mi aiuti a non prendermi cura di me”, queste le parole della donna che prima della trasformazione era costretta su una sedia a rotelle e non era in gradi di fare nulla.

Dopo la trasformazione Laura è tornata a riprendere in mano la sua vita, la stessa dice, “Adesso posso fare tutto e cerco di non dipendere più da nessuno”.

Le telecamere del programma hanno continuato a seguire la donna e il marito per un terzo anno e oggi i due sono una coppia felice, Laura ha portato avanti con ancora più successo il suo programma di dimagrimento e si è sottoposta anche a un bypassa gastrico, procedura alla quale non poteva accedere in precedenza per via del suo stato di salute.

Oggi Laura si sente bene, è contenta di aver ripreso il controllo del suo corpo e della sua vita.