Clizia Incorvaia, come si è conciata al battesimo del figlio: anche il noto padrino aveva un look insolito

Pochissimo tempo la Clizia Incorvaia ha pubblicato sui suoi canali social un video molto dolce, a molti però non è sfuggito il suo outfit of the day…

Bellissima modella e Influencer Clizia Incorvaia di recente ha fatto molto parlare di se per un avvenimento davvero particolare nella sua vita, il filmato pubblicato sui suoi canali social dove è seguitissima ha lasciato tutti bocca aperta.

Non solo perché si trattava del battesimo del suo amatissimo neonato Gabriele, ma anche per il suo outfit davvero insolito, ma a far discutere non è stata solo lei, infatti a far da padrino al bambino c’è stato un ospite davvero speciale e una persona che ha fatto la differenza nella carriera della modella.

Clizia Incorvaia e il battesimo chiacchieratissimo

La carriera di Clizia è iniziata quando dalla Sicilia, la terra che le ha dato i natali, ha deciso di trasferirsi a Milano e intraprendere la professione di modella, presto è stata notata proprio per la sua straordinaria bellezza così ha iniziato a prendere parte a programmi di grande successo come Chiambretti Night e Markette fino al momento decisivo che l’ha portata alla grande notorietà, l’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip.

Clizia entra dalla porta rossa nell’edizione del 2020 quando ancora non era particolarmente famosa il suo percorso è stato tortuoso, infatti è stata squalificata dagli autori del format in seguito alle pesanti parole pronunciate durante la lite con Andrea Denver.

Nonostante questo il reality le ha dato la spinta per portare avanti una carriera di successo, ma non solo, all’interno della casa più spiata d’Italia aveva inizialmente iniziato un flirt con il modello spagnolo Ivan Gonzales con cui poi ha rotto per intraprendere una relazione con un altro coinquilino, Paolo Ciavarro.

La loro è stata una grande storia d’amore proseguita anche fuori dalle mura di Cinecittà, infatti proprio insieme hanno avito il piccolo Gabriele, nato a febbraio di quest’anno, il protagonista della giornata riportata nel video della Incorvaia.

La famosa Influencer spesso pubblica video e foto del suo bambino che ormai è diventato la vera mascotte per tutti i suoi follower che ne sono già follemente innamorati, poco tempo fa c’è stato il battesimo del piccolo e insieme a tutta la famiglia, tra cui immancabili i nonni Massimo Ciavarro e Eleonora Giorgi, proprio la Incorvaia ha voluto un padrino davvero speciale per il bebè, ovvero proprio il famoso conduttore e direttore di Chi, Alfonso Signorini.

Come sempre Alfonso si è dimostrato una persona dolce e speciale, oltre che elegantissimo, ha tenuto in braccio il piccolo in quel momento tanto importante per i genitori e la famiglia, per Cinzia Alfonso è davvero una persona speciale, è proprio grazie al padrone di casa del Grande Fratello che lei e il suo compagno Paolo si sono conosciuti e hanno potuto coronare la loro favola d’amore, quindi non poteva esserci padrino più azzeccato.

Non è invece passato inosservato il look della influencer, davvero pazzesco, un vestito forse un po’ troppo vistoso ed eccessivo per la situazione, ma sicuramente le stava divinamente.