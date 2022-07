Alberto Castagna, sua figlia è qualcosa di incredibile! Avete visto com’è adesso?

La figlia del compianto Alberto Castagna è diventata una giovane donna incredibile, ecco com’è adesso.

Uno dei più grandi della storia della nostra televisione è stato il compianto conduttore e giornalista Alberto Castagna venuto a mancare troppo presto, ancora oggi si sente pesante la sua perdita e la televisione ne ha fortemente risentito.

Alberto inizia a lavorare in televisione al TG2 inizialmente come cronista e poi in veste di inviato speciale, ma il suo talento indiscusso come conduttore lo ha portato a voler ampliare le sue prospettive.

All’inizio la notorietà è arrivata con la conduzione del format I fatti vostri, ma in seguito arriva al timone di uno dei programmi di massimo successo degli anni Novanta, Stranamore, il suo carisma, la simpatia, l’essere sempre cortese, gentile ed educato lo hanno fatto da subito empatizzare con il suo pubblico che ancora oggi pensa a lui con un terribile nodo alla gola.

Alberto purtroppo però ci ha lasciati nel 2005 all’età di 59 anni a causa di una emorragia cerebrale, la notizia aveva scioccato tutti, la sua prematura scomparsa era stato un momento devastante per il mondo dello spettacolo, amici e colleghi erano rimasti increduli e i messaggi di cordoglio per a famiglia non smettevano di arrivare, inoltre lasciava anche una figlia Carolina che al tempo era ancora molto piccola, una vera tragedia.

A molti ancora oggi manca tanto Alberto Castagna, ma se guardate sua figlia, diventata ormai una giovane e bellissima donna, ritroverete tanto di suo papà.

La figlia di Alberto Castagna è diventata bellissima!

Gli anni Novanta sono stati un vero tripudio di successi per Alberto Castagna, la sua carriera era in cima alla vetta più alta e nel 1993 vince anche il Telegatto come miglior personaggio maschile dell’anno, un uomo che ha dedicato la sua vita al lavoro e alla sua famiglia, della sua vita provata sappiamo che nel 1994 si sposa con la dermatologa Maria Concetta Romano, proprio dal loro grande amore arriva la figlia Carolina, ma qualcosa si rompe fin troppo presto tra i due.

Infatti soltanto dopo un anno dal fatidico sì i due si lasciano perché lui inizia una relazione con l’attrice Francesca Rettondini.

Ma com’è diventata Carolina?

Forse non tutti hanno seguito la crescita della figlia di Alberto Castagna, ma a oggi Carolina, classe 1992, è davvero una bellezza da togliere il fiato, la giovane vive e lavora a Roma ed è un perfetto mix tra i genitori che sono sempre stati particolarmente affascinanti, la giovane ha preso molto anche i tratti proprio del padre, i meravigliosi e indimenticabili occhi e quel timido e delicato sorriso.

Carolina non ha intrapreso la carriera del padre, anzi è una persona estremamente riservata e non ama i riflettori, ha deciso di studiare medicina e non le interessa diventare famosa o provare a usare la notorietà del suo cognome per diventare Influencer, anche se avrebbe tutte le carte in regola per farlo.

Carolina ha le idee molto chiare ed è pronta a proseguire per la sua strada, però ha anche un profilo Instagram dove la possiamo vedere in tutta la sua bellezza in scatti semplici di vita quotidiana.