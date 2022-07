Maria de Filippi preoccupata per la situazione del figlio Gabriele, “è stato fatale…”

Durante un’intervista Maria de Filippi ha confessato un retroscena davvero inaspettato su una situazione molto provata e personale che riguarda suo figlio Gabriele Costanzo, una situazione che l’ha particolarmente preoccupata.

In diverse occasioni abbiamo sentito parlare Maria De Filippi di suo figlio adottivo Gabriele Costanzo, un giovane uomo di cui va particolarmente fiera, ultimamente però ci sono stati alcuni accadimenti che anno portato mamma Maria a essere particolarmente preoccupata per suo figlio.

Molti sanno che la scelta di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo di adottare Gabriele è nata proprio dal profondo del cuore, la stessa regina della televisione italiana ha raccontato in diverse occasioni che nel periodo in cui ha deciso di adottare avrebbe potuto ancora concepire naturalmente un figlio.

Ma durante una visita in un orfanotrofio ha fatto la conoscenza proprio del piccolo (allora dodicenne) Gabriele, si trattava del 2004 dal quale non ha più voluto allontanarsi. La vita del giovane era stata già molto difficile nonostante i pochi anni di vita, aveva già sulle spalle un vissuto complesso, così senza esitazione Maria aveva deciso di adottarlo per potergli dare quel futuro felice e gioioso più che meritato, visto che nei suoi primi anni di vita gli era stata strappata via l’infanzia.

Negli anni Maria ha sempre parlato con piacere e con gioia di suo figlio, svelando anche alcuni aneddoti piuttosto curiosi, come per esempio della sua condotta a scuola, oppure della volta in cui scoprì della sua prima fidanzatina, di tutte le volte che lo ha spronato ad andare a fare delle esperienze formative all’estero, insomma mamma Maria ha davvero un debole per suo figlio e ne va davvero fiera.

Adesso il giovane trentunenne ha intrapreso la carriera nel mondo dello spettacolo, ma non davanti ai riflettori come i genitori, ha deciso di contribuire dietro le macchine da presa lavorando nella società di sua madre, la Fascino PGT s.r.l., un ruolo che sembra piacergli particolarmente e per cui ha un grande talento.

Gabriele Costanzo si occupa del casting per programmi di punta come Uomini e Donne oltre a gestire il montaggio delle puntate, visto il grande successo che riscuote ogni stagione la trasmissione è palese che il suo lavoro lo sappia fare più che bene.

Nonostante tutto, poco tempo fa è venuta alla luce una situazione che ha particolarmente preoccupato Maria De Filippi che proprio in questa circostanza è tornata a parlare di Gabriele.

La situazione di Gabriele Costanzo che preoccupa Maria

È stata proprio Maria De Filippi durante un’intervista rilasciata al settimanale Oggi da confessare una situazione che l’ha preoccupato riguardo un aspetto molto personale e privato di suo figlio, la famosa conduttrice ha raccontato che la storia d’amore tra Gabriele e la la stylist Francesca Quattrini era definitivamente naufragata.

Ma la sua preoccupazione non nasceva da questo fatto in sé, insomma le coppie si lasciano, lo sappiamo bene in questo periodo (vedi Ilary Blasi e Francesco Totti), quello che non la faceva stare tranquilla era il periodo che stava vivendo il giovane.

Praticamente la coppia si conosce e si mette insieme nel marzo del 2019, si conoscono sulle spiagge di Fregene e da quel momento diventano inseparabili, poi però arriva il Covid e visto la condizione di lockdown in cui tutti ci siamo trovati, hanno deciso di andare a convivere e passare questo periodo difficile insieme, ma qualcosa è andato storto.

La convivenza forzata e i pochi svaghi hanno portato delle pesanti conseguenze mostrando le profonde differenze caratteriali tanto che i due si sono definitivamente allontanati.

Maria durante il suo racconto ha confessato che il lockdown è stato ‘fatale’ per la storia d’amore del figlio e ha aggiunto, “Temevo che tornasse a vivere da noi. Il fatto che sia rimasto a vivere da solo denota maturità. Ha preso una bella batosta, ma ora lo vedo bene. Ha solo un difetto: è un po’ tirchio”.