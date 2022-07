Confessione scottante di Totti su Ilary Blasy | tutto ciò farà discutere e inasprirà ancor di più!

Non si placano le indiscrezioni sulla fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasy, l’amica del calciatore Alex Nuccetelli ha rilasciato una nuova dichiarazione di Totti.

Non smettono di intensificarsi le indiscrezioni sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, da un semplice divorzio (che di semplice non ha mai niente), come può capitare nella vita, stanno venendo alla luce sempre più fatti e dettagli che complicano la situazione tra i due.

In questo caldo e afoso mese di luglio abbiamo scoperto che dopo l’annuncio della separazione fatto sapere tramite due diversi comunicati stampa, uno più intenso scritto da Francesco, mentre un secondo molto più asettico scritto da Ilary, siamo venuti a conoscenza di una amara verità.

La famosa conduttrice sarebbe infuriata con il suo ex compagno proprio perché il patto tra loro era quello di mantenere il più totale riserbo sulla sua relazione extraconiugale con Noemi Bocchi.

Purtroppo però il settimanale Chi ha fotografato il Pupone sotto casa della presunta amante e dal quale momento il muro di omertà che si era creato fino al quel momento dove la parola d’ordine era “negare fino alla noia” è caduto rovinosamente, portando i due a una decisiva separazione.

A parlare della separazione della coppia sono stati in tanti, uno tra questi l’amico intimo di Francesco, Alex Nuccetelli il quale continua a rilasciare indiscrezioni su retroscena inaspettati, questa volta il pr romano ha parlato con il Corriere della Sera che lo ha contattato per fare chiarezza sulle dinamiche della questione di una separazione che sta tenendo incollati milioni di italiani che cercano di capire quali siano stati effettivamente i motivi di questo repentino allontanamento.

Più si scava e più ci si accorge che in realtà così repentino probabilmente non è stato, pare che la bella flower designer e l’ex calciatore abbiano una relazione dall’estate del 2021, i diversi tradimenti, le incomprensioni e le ultime foto inaccettabili hanno portato Ilary a non poterne più della situazione e a decidere definitivamente per la separazione.

Alcune voci di corridoio però parlano di pratiche di divorzio non ancora avviate proprio perché la presentatrice si sta prendendo il suo tempo per riflettere in modo ponderato sul suo futuro e le scelte da portare avanti.

Qui entra in gioco proprio l’amico di Totti, Alex Nuccetelli, che rivela le parole del campione di calcio rispetto alla relazione, ormai naufragata, con la ex moglie.

Rivelazione incredibile di Alex Nuccetelli, le parole di Totti su Ilary

Così proprio alla redazione di via Solferino Nuccetelli, dopo aver avuto modo di confrontarsi con Francesco sull’accaduto, riporta le parole del campione della Roma su Ilary, “Mi ha detto: ‘Se guardo indietro e mi faccio un esame di coscienza e ripenso a me ed a Ilary, sento di averle dato tutto ciò che potevo, tutto ciò che avevo… E sono in pace con me stesso’”.

Ma le domande piovono pesanti, soprattutto dopo la condivisione da parte del magazine Dagospia e del settimanale Oggi di alcune foto e video che ritraggono Ilary Blasi e Totti quando ancora erano una coppia, ma anche era presente Noemi a una cena in un famoso ristorante romano.

Lo stesso Nuccetelli, anch’esso presente alla serata ha commentato l’episodio dicendo, “Se si fossero dati appuntamento in segreto e stessero già insieme o se si amano davvero io non posso dirlo, boh… Certo Noemi è una bella donna, la guardavano tutti!”.