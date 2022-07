Francesco Totti, dopo Ilary cambio radicale, si candida alle elezioni e in quale partito ?

Di tutte le notizie uscite in queste ultime settimane quella che ha tenuto banco più di tutte nel gossip italiano è stata la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi che hanno sempre fatto parlare del loro rapporto ma anche singolarmente non si sono risparmiati.

Oggi tocca a Francesco Totti che non solo è al centro dell’attenzione per la recente separazione dall’ex letterina ma anche per un’altra notizia che lo riguarda e per cui ora tutta l’attenzione è puntata su di sé. Si è parlato per esempio di un ritorno dell’ex Capitano nella Roma, naturalmente in un altro ruolo vista l’età. Ma le proposte che di recente ha ricevuto il Pupone sono anche molto diverse rispetto al consueto. Totti potrebbe perfino entrare in politica e, di certo, una notizia come questa non è poco sorprendente anche considerati i recenti sviluppi nella storia politica italiana con le dimissioni di Mario Draghi.

Non si sa chi sia stato a diffondere questa informazione che di certo sorprende tutti e arriva inaspettata con il sapore di una sceneggiatura di serie Tv da piattaforma streaming, come se qualcuno avesse provato a rispondere alla domanda: cosa accadrebbe se un calciatore, campione del mondo, entrasse in politica?

C’è da dire che l’età di Totti sarebbe anche favorevole a una cosa del genere perché il 27 settembre l’ex capitano della Roma compirà 46 anni e di fatto sarà eleggibile alle Camere che al Senato.

Ma come si è passati dal gossip sulla sua vita privata a tutto questo?

Francesco Totti candidato, in quale partito?

Per il momento il PD è il partito più quotato e dalle notizie che sono circolate, ma non ancora confermate si riporta: “L’idea folle dei vertici del Partito Democratico romano sarebbe stata innescata da questo ragionamento;

l’ormai ex moglie di Francesco, Ilary Blasi, lascia Roma per Milano, lavora con Berlusconi a Cologno Monzese…Cosa c’é, allora, di meglio che mettere il ‘Pupone’ contro quella destra che, a questo punto, viene ‘impersonata da Ilary’?”.

Messa in questi termini la questione pare proprio un gioco di ruolo per assurdo volto a mettere l’ex marito e l’ex moglie l’uno contro l’altra come le pedine di una scacchiera. Ma se questa improbabile ipotesi si realizzasse cosa accadrebbe? Che governo ne verrebbe fuori?

Riuscite a immaginare il Pupone in politica? Probabilmente se si candidasse domani riceverebbe una pioggia di voti e solo per l’affetto e la fiducia che i fan nutrono per lui. E voi sapreste immaginare un governo con Francesco Totti? Lo votereste? Nell’attesa di una conferma o smentita da parte del diretto interessato le ipotesi fioccano e le notizie che lo riguardano non cessano di circolare. Chissà quale altra notizia salterà fuori relativa alla separazione dell’anno, tra Ilary Blasi e Francesco Totti.