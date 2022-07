Silvia Toffanin, c’è un’altra donna per Pier Silvio: spunta un altro amore, ecco chi è

Silvia Toffanin non è l’unica donna nella vita di Pier Silvio: ecco chi è l’altro nome legato al marito della conduttrice.

Silvia Toffanin ha scoperto di non essere l’unica donna nella vita di Pier Silvio: recentemente è uscito il nome di un’altra persona legata a Berlusconi. Una notizia che stupito i fan della conduttrice. La coppia potrebbe essere in pericolo?

La conduttrice, negli ultimi anni, ha raggiunto un grande successo con Verissimo, che è stata una delle trasmissioni più seguite dell’ultima stagione televisiva. Silvia Toffanin ha ricevuto anche i complimenti del direttore di Mediaset e, grazie agli ascolti registrati, sarà confermata anche per la prossima stagione di Verissimo.

La conduttrice è approdata al programma nel 2006, ereditandolo da Paola Perego. Prima si occupava di una rubrica di moda sempre all’interno della trasmissione.

Dal 2002 la Toffanin è legata a Pier Silvio Berlusconi, vicepresidente Mediaset e figlio del famoso politico. I due hanno due figli: Lorenzo Mattia, nato il 20 giugno 2010, e Sofia Valentina, nata il 10 settembre 2015. Come la stessa conduttrice ha avuto modo di ribadire in più interviste, l’intera famiglia è legata da un profondo affetto e Silvio Berlusconi è un nonno che farebbe di tutto per i suoi nipoti.

Tra Silvia Toffanin e il marito Pier Silvio non sembra ci sia mai stata l’ombra di una crisi, eppure negli ultimi giorni è spuntato il nome di un’altra donna che ha avuto un ruolo importante nella vita dell’imprenditore. Ma cosa è successo?

Silvia Toffanin e l’altra donna di Pier Silvio

L’amore tra Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi potrebbe essere in pericolo? Il dubbio è nato in questi giorni dopo che è uscito il nome di una donna molto importante nella vita dell’imprenditore. Si tratta di una figura che lo ha segnato profondamente e la notizia ha fatto tremare i fan della conduttrice.

Parliamo di Emanuela Mussida, ex di Pier Silvio, con la quale però non c’è alcun tradimento. La donna è molto importante per l’imprenditore perché ha dato alla luce Lucrezia Vittoria, la prima figlia di entrambi, quindi i due sono ancora molto legati.

L’ex coppia, infatti, ha mantenuto dei rapporti di affetto e rispetto reciproci. Oggi la ex dell’imprenditore, che prima lavorava come modella, è diventata imprenditrice in Toscana e sta con un avvocato, da cui ha avuto un’altra figlia.

Emanuela Mussida è amante degli animali e ha fondato una Onlus per aiutare i cuccioli in difficoltà. Le due famiglie si frequentano e non c’è alcun tipo di timore tra i rispettivi nuovi partner. I fan di Silvia Toffanin possono stare tranquilli!