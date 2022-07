Sonia Bruganelli devastata: “Riposa in pace”, un dramma immenso

Sonia Bruganelli ha condiviso sui social un dolore che l’ha distrutta. La moglie di Bonolis ha detto addio a una persona importante

Sonia Bruganelli ha dovuto dire addio a una persona molto importante per lei. La moglie di Paolo Bonolis ha sofferto una perdita che l’ha gettata nel dolore, condiviso coi suoi fan sui social. Ecco cosa è successo.

La moglie di Paolo Bonolis è attiva da molti anni in televisione, prima come modella di fotoromanzi, poi in diverse trasmissioni come ospite e opinionista. L’ultima di queste è stata Il Grande Fratello Vip, in cui ha avuto modo di farsi conoscere meglio dagli italiani e dai fan di Bonolis. Il conduttore infatti è stato sempre abbastanza riservato riguardo la sua vita privata, tanto che molti non sanno che i due sono sposati.

La coppia è sposata da più di 20 anni e ha avuto tre figli: Silvia, Davide e Adele, rispettivamente di 18, 17 e 14 anni. I due sono molto legati e vanno d’amore e d’accordo, anche se non mancano i momenti in cui si “punzecchiano” e discutono. Bonolis considera sua moglie come “la mia migliore amica” e afferma di divertirsi un mondo con lei.

Sonia Bruganelli è anche un’imprenditrice ed è a capo dell’agenzia di talent scout SDL 2005, che si occupa anche dello scouting per Avanti un altro e Ciao Darwin. Insomma, la collaborazione tra moglie e marito è molto stretta. Di recente i due hanno dovuto smentire delle voci secondo le quali la coppia sarebbe in crisi.

La felicità della donna è stata però spezzata poco tempo fa da un lutto improvviso. Sonia Bruganelli ha espresso tutto il suo dolore anche sui social.

Sonia Bruganelli, un drammatico lutto

L’imprenditrice non è l’unica ad essere rimasta scossa dalla perdita: anche Mediaset e tutto il pubblico dei suoi canali sono rimasti sconvolti dal lutto inaspettato di una figura molto amata.

Stiamo parlando di Emanuele Vaccarini, conosciuto come “Il Gladiatore” di Avanti un altro. Nel programma era uno dei personaggi che animavano le puntate e facevano divertire pubblico e concorrenti. Vaccarini è stato protagonista di tanti siparietti e tutti lo hanno ricordato con molto affetto. Le ragioni della sua morte non sono del tutto chiare, ma sembra che l’uomo soffrisse da tempo di una malattia che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo.

Tanti i messaggi di affetto, sia dai suoi colleghi che dai dirigenti della rete e dagli stessi Bonolis e Laurenti. A dare la triste notizia è stata proprio Sonia Bruganelli, che sul suo profilo Instagram ha condiviso una foto di Vaccarini con scritto “Riposa in pace gigante buono“.