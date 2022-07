Federico Fashion Style, è finita nel peggiore dei modi, “Se ne sono perse le tracce…”

Dramma per Federico Fashion Style: brutte notizie per il parrucchiere più famoso del web. È finita nel peggiore dei modi

Brutta storia per Federico Fashion Style: il parrucchiere più seguito della televisione è del web ha ricevuto delle brutte notizie. I fan sono molto preoccupati per il loro beniamino, perché le cose non sembrano andare per il verso giusto.

Federico Fashion Style, esperto di hair-styling e look, è in grado di svoltare la vita di chiunque si rivolga a lui. Il suo salone storico si trova ad Anzio, ma nel corso degli anni ne ha aperti anche a Firenze, Milano, Napoli e Roma.

Quando si entra in uno dei suoi saloni, ci si ritrova in un luogo magico, sospeso nel tempo, pieno di sfarzosità. Qui dentro avviene la magia: Federico è in grado di trasformare anche i look più disperati in visioni da sogno.

La sua carriera da parrucchiere comincia a 13 anni: la passione di Federico per le acconciature è iniziata molto presto. A soli 18 anni fonda il suo primo negozio ad Anzio. Il parrucchiere è molto amato dai telespettatori di Real Time: per l’emittente conduce Il salone delle meraviglie dal 2019, programma in cui racconta la sua quotidianità con le clienti e i risultati ottenuti.

Nel 2021 ha partecipato a Ballando con le stelle, mentre nel 2022 è stato opinionista de La pupa e il secchione show condotto da Barbara D’Urso.

Federico Fashion Style è molto amato dai suoi fan, ma è stato spesso oggetto di critiche. Alcune testimonianze sul web raccontano di amare delusioni dopo essere state nel suo salone, ma il parrucchiere non ha mai commentato questi episodi.

Nonostante la sua carriera sia all’apice, l’uomo ha ricevuto di recente una brutta notizia che lo ha gettato nello sconforto.

Il dramma di Federico Fashion Style

Federico Fashion Style, sempre pieno di energie, ha dovuto fare i conti con brutte notizie. La sua carriera ormai decollata potrebbe subire una forte battuta d’arresto dopo le ultime indiscrezioni da fonti interne a Mediaset. Il parrucchiere era pronto per entrare nella casa del Grande Fratello, ma sembra che le cose siano più difficili del previsto.

Secondo voci vicine all’emittente sembrerebbe che il suo ingresso alla casa del GF VIP sia stato annullato. Non sono ancora chiare le ragioni di questa decisione, ma Federico Fashion Style, a quanto pare, rischia di non essere più uno dei concorrenti della prossima edizione.

E che dire della sua trasmissione Beauty Bus? Il programma, in onda su Real Time, segue Federico mentre gira l’Italia col suo bus per rinnovare i look delle donne d’Italia. Il programma non è stato più rinnovato, e si teme che verrà cancellato del tutto. Federico rischia così di non avere una trasmissione per il prossimo inverno.