Ossessione Mara Venier, il marito Nicola Carraro vuota il sacco

Mara Venier ha un’ossessione di cui nessuno era a conoscenza e che ci viene raccontata proprio dal marito Nicola. Di cosa si tratta? Ecco tutta la verità.

Per Mara Venier la prossima stagione televisiva la vedrà nuovamente al timone dello storico programma Rai 1 Domenica In che in questi anni è diventato praticamente casa sua. Con le sue 14 edizioni del programma domenicale come padrona di casa ha superato perfino Pippo Baudo che vantava 13 conduzioni di Domenica In.

Nel corso del programma molte sono state le interviste che Mara Venier ha fatto e tanti sono stati gli ospiti che si sono seduti nel salotto di zia Mara. Ora le trasmissioni si sono fermate, già da alcune settimane, per la pausa estiva e anche Mara si gode le vacanze con il marito. Proprio lui, Nicola Carraro, il produttore cinematografico ha svelato qualcosa su un’ossessione di sua moglie che si deve necessariamente consumare alle 6 del mattino.

Ma di cosa si tratta?

Mara Venier e l’ossessione mattutina

Mara Venier, è una delle presentatrici più amate della Tv, grazie alla sua simpatia, ironia e professionalità. Ai suoi esordi Mara Venier lavorava come attrice partecipando a diversi film, tra i quali: Diario di un italiano, Delitti e profumi, Night Club, Paparazzi e Pecore in erba nel 2015.

Mara Venier sa attirare facilmente l’affetto del pubblico televisivo e sicuramente fra le conduttrici della sua età e con la sua esperienza è una di quelle che ha il gradimento più alto. Viene da sempre vista come un’amica, una zia, la parente con cui puoi parlare di tutto e non come una semplice conduttrice, per questo piace molto.

Nelle scorse settimane si è svolto il Benevento Cinema Televisione Festival e durante la serata del 13 luglio Mara Venier ha ricevuto il premio speciale alla carriera. Di tutte le sue relazioni e storie d’amore le più conosciute sono quella con Jerry Calà, sposato nel 1984 e poi quella con Renzo Arbore che durò a lungo. Dopo è arrivato l’uomo della sua vita, Nicola Carraro con il quale è sposata dal 2006.

Di quale ossessione mattutina ha parlato Nicola al pubblico?

In una vecchia intervista Carraro ha rivelato, a proposito della moglie, l’ossessione di quest’ultima per le pulizie e l’ordine in casa. Infatti sappiamo tutti molto bene, anche per ammissione della stessa Mara Venier e per i video che lei stessa ha condiviso su Instagram, alcuni girati dallo stesso Nicola che lei deve alzarsi presto al mattino per fare le pulizie.

Nicola Carraro ha detto: “Mara mi tormenta con le pulizie di casa, è vero. Alle sei del mattino, è già sull’attenti e pronta a pulire. Non gliene importa nulla se io ancora sto dormendo. E spesso prepara il pranzo addirittura alla nostra colf!”.

Una precisione che possiamo dire maniacale quella di Mara Venier per le pulizie anche se la stessa presentatrice di Domenica In ama riderci sopra, come più volte abbiamo visto anche sui suoi canali social.