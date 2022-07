Scandalo Letizia di Spagna, perde suo marito e l’altra donna potrebbe essere la sovrana

Una pesante indiscrezione parla di un periodo di profonda crisi per Letizia di Spagna che teme di perdere il suo amato marito per un’altra donna. Dopo tanti anni viene alla luce uno scheletro nell’armadio bello grosso.

Per Letizia di Spagna sembrano non finire mai gli scandali, adesso sembra essere uscita allo scoperto un’indiscrezione clamorosa, dopo anni esce allo scoperto la ‘sposa segreta’ del sovrano di Spagna. Una situazione che è arrivata come un treno nei denti per la bella Letizia.

Tutti conosciamo la meravigliosa e quasi fiabesca storia d’amore tra la ex giornalista televisiva Letizia Ortiz e Filippo VI di Spagna, i due si conoscono casualmente e da quel momento, nonostante lei fosse impegnata con un altro uomo, un suo collega giornalista, decide di lasciare tutto e seguire il cuore.

Come nelle favole tra i due scatta il colpo di fulmine, in pochissimo tempo annunciano il fidanzamento e nel 2004 convolano a nozze, a quel tempo il figlio di re Juan Carlos e della regina Sofia era il principe delle Asturie e il futuro erede della corona iberica. Dal loro amore sono anche arrivati due splendide figlie, la prossima erede al trono di Spagna Leonor e la secondogenita Sofia.

Ma una nuova indiscrezione gretta un’ombra sul loro matrimonio, complice una donna bellissima e proprio il settimanale tedesco Freizeit Express dichiara che la sovrana di Spagna sia preoccupata di perdere il suo Filippo, questo uno scheletro nell’armadio che spunta alla luce come un fulmine a ciel sereno e potrebbe destabilizzare la Royal Family Iberica.

La donna che potrebbe mandare all’aria gli equilibri della Royal Family Iberica

Per quanto la coppia Letizia e Filippo da oltre diciotto anni appaia particolarmente affiatata, nel passato del bel Filippo VI di Borbone c’è stata una donna che si potrebbe definire una moglie, si tratta della bellissima modella norvegese Eva Sannum.

La donna e il sovrano hanno avuto una lunga e duratura relazione portata avanti per cinque anni in cui si parlava proprio di matrimonio, tanto che la Sannum, conosciuta nel 1996, era stata portata in famiglia e agli eventi ufficiali, come per esempio era stata proprio lei ad accompagnare Filippo al matrimonio del principe Haakon Magnus di Norvegia e Mette-Marit Tjessem che si tenne a Oslo oltre vent’anni fa.

Il fascino di Eva Sannum aveva fin da subito catalizzato l’interesse pubblico e in molti già la vedevano come la sposa di Filippo e prossima sovrana di Spagna, ma qualcosa, ad un certo punto, andò storto e i due si lasciarono inspiegabilmente prendendo strade completamente Eva Sannum diverse.

Nonostante siano passati più di ventun anni dalla loro separazione e adesso Eva Sannum si sia ricostruita una vita sposando il giornalista Torgeir Vierdal dal quale ha avuto due figli, il settimanale tedesco Freizeit Express afferma che Letizia di Spagna sia preoccupata di perdere il marito per il ritorno della splendida Eva.

Ma queste sembrano solo illazione (così sembra) perché proprio la ex modella durante un’intervista ha dichiarato, “Sono molto felice di non essere diventata la regina di Spagna perché i paparazzi e i giornalisti raccontavano un sacco di bugie sul mio conto… La gente pensa che io abbia perso una vita tutta yacht e champagne ma non si rende conto che la vita da Royal è piena di limiti. Estenuante”.

E lo sa bene Letizia che negli anni ha dovuto affrontare moltissimi scandali e indiscrezioni su di lei e la sua famiglia sempre al centro dell’attenzione mediatica.