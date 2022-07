Letizia Ortiz, la gravidanza tenuta segreta, il padre non è Filippo. Confessione scioccante

Una gravidanza segreta che per anni Letizia Ortiz ha tenuto nascosta, adesso la verità è venuta alla luce e la rivelazione è scioccante.

Una delle teste coronate più chiacchierate è sicuramente la regina di Spagna Letizia Ortiz, la sovrana si è trovata in diverse occasioni al centro del ciclone mediatico per scandali e pettegolezzi legati alla sua vita privata.

Ancora una volta torna a far parlare di sé e questa volta la notizia trapelata ha lasciato tutti senza parole, proprio la famiglia reale iberica si è trovata nel bel mezzo di uno scandalo. Letizia Ortiz, moglie del sovrano Filippo ‘incinta di un altro uomo’, per il re una vera bastonata, una verità taciuta e venuta solo adesso alla luce.

Letizia Ortiz e Filippo VI sovrano di Spagna hanno annunciato il loro fidanzamento ufficiale il primo giorno di novembre del 2003, in seguito sono convolati a nozze nel 2004 e dal loro matrimonio reale sono arrivati i figli, Leonor e Sofia.

La coppia se sempre mostrata in pubblico molto affiatata, è difficile non vederli mano nella mano, spesso si scambiano dei sorrisi complici e la loro relazione ha sempre dato l’impressione di essere estremamente solida. Ma dopo anni è saltata alla luce una verità tenuta nascosta per molto tempo, un segreto indicibile che riguarda proprio la regina Letizia, sembrerebbe che la donna non abbia avuto solo due gravidanze, ma ce ne sia anche una terza, però il padre non è Filippo.

Questa rivelazione ufficiale ha davvero mandato in tilt i sudditi che non potevano credere alle parole che avevano appena sentito, una situazione davvero incredibile che sicuramente avrà lasciato la regina Sofia furibonda, come molti sapranno infatti la regina non è mai andata molto d’accordo con la nuora e questo scandalo venuto alla luce non farà di certo bene al loro rapporto già particolarmente instabile.

Letizia Ortiz la gravidanza fuori dal matrimonio

Ormai è da moltissimi anni che siamo abituati a vedere la coppia Letizia Ortiz e Filippo VI, i due si sono conosciuti a Galizia quando la donna era una giornalista per la CNN e si trovava lì per realizzare un’inchiesta, mentre Filippo si trovava nel paese per una visita ufficiale.

Il loro incontro è stato quello che si definisce un vero colpo di fulmine, da allora non si sono più lasciati, il matrimonio infatti è arrivato praticamente un anno dopo il fidanzamento e i figli sono stati la consacrazione del loro amore.

Ma i segreti prima o poi vengono sempre a galla, così nonostante Letizia abbia sempre cercato di stare lontana dai riflettori e mantenere una certa privacy nella sua vita, questa cosa si è rivelata praticamente impossibile proprio per il ruolo che ricopre.

Così è venuta fuori una verità taciuta per moltissimi anni e che ha schioccato tutti, prima di conoscere Filippo, la donna era sposata quello che era stato il suo insegnante di letteratura e lingua spagnola, Alonso Guerrero Perez, un matrimonio che in realtà ha avuto vita breve, sono convolati a nozze nel 1998 e un anno dopo hanno divorziato.

In seguito a questa relazione disastrosa la Ortiz ha conosciuto un altro uomo proprio grazie al suo lavoro, un collega, il famoso giornalista David Tejera, i due sono stati insieme per tre anni, è stata una relazione importante, ma proprio mentre i erano insieme Letizia ha fatto il fatidico incontro che le ha cambiato la vita, ha conosciuto Filippo.

Tra i due è scattala la scintilla e hanno subito iniziato a frequentarsi nonostante lei fosse sentimentalmente legata a un altro uomo, ma non solo era fidanzata con David Tejera, di lui era anche incinta.

Una rivelazione scioccante che viene rivelata nel libro ‘Los ochos de Sofía’ che racconta tutti i segreti dei reali di Spagne, così leggiamo, “La cosa grave è che quando ha incontrato Felipe il 17 ottobre 2002, durante la cena a casa di Pedro Erquicia, Letizia non solo aveva il fidanzato, il giornalista Davide Tejera, ma stava aspettando anche un figlio da lui”.

A dare maggiori dettagli sulla situazione è stato proprio il cugino di Letizia, David Rocasolano che ha raccontato esattamente come sono andate le cose, lo stesso rivela che nel momento in cui da donna capì di essersi invaghita di Filippo lasciò quello che era l’attuale compagno e decise di interrompere la gravidanza all’insaputa di David, che tra l’altro non era nemmeno a conoscenza del fatto che la donna fosse gravida.

Uno scandalo che ha fatto letteralmente tremare le fondamenta della famiglia reale.