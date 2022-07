Irriconoscibile da bambina: sapete chi è questa giovane star dello sport?

Irriconoscibile (o quasi) da bambina: sapreste dire chi è la donna raffigurata nella foto? Oggi è una grande campionessa

Per qualcuno sarà semplice identificarla, per altri invece potrebbe essere impossibile capire chi è questa bambina sorridente: di lei, per ora, possiamo solo dire che è una grande campionessa e motivo di orgoglio per lo sport italiano. State cominciando a capire?

Chissà se da piccola avrebbe mai immaginato di raggiungere certi traguardi e conquistare medaglie su medaglie. Se si osserva bene la foto si possono riconoscere alcuni dei tratti che la rendono unica. Il sorriso è rimasto lo stesso: se ci si concentra su di esso non è così difficile capire chi è il soggetto della foto.

Stiamo parlando di uno dei volti più conosciuti al mondo nello sport e in particolare nel nuoto. Tra le migliori nella sua disciplina, l’atleta di cui stiamo parlando ha partecipato a 5 olimpiadi. È primatista mondiale nei 200 metri stile libero ed europea nei 400 metri. Scommettiamo che adesso non avete più dubbi sulla sua identità.

La bambina irriconoscibile è una campionessa mondiale

A 16 anni conquista la medaglia d’argento nei 200 metri stile libero; quattro anni dopo, ai Giochi di Pechino, vince la medaglia d’oro: è il primo successo olimpionico per l’Italia nel nuoto femminile. Per i suoi meriti sportivi è stata insignita del titolo di Commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana.

Per chi non lo ha ancora capito, stiamo parlando della bravissima Federica Pellegrini, orgoglio nazionale nel nuoto. Nata a Mirano nel 1988, la nuotatrice si è appassionata al nuoto grazie a sua madre Cinzia Lionello, che la iscrisse ai corsi per i più piccoli. Nel 2002 Federica Pellegrini salì per la prima volta sul podio ai campionati nazionali a Gubbio.

I primi giochi olimpici a cui ha partecipato sono stati nel 2004, ad Atene, in cui vinse la semifinale dei 200 metri e vinse infine l’argento. Fu in quell’occasione che la Pellegrini si affermò come una delle più talentuose nuotatrici italiane. Tra il 2007 e il 2009 realizzò ben 11 primati del mondo. Fin da piccola ha avuto le idee chiare su cosa avrebbe voluto fare da grande, e la foto che la ritrae ne è la conferma.

Federica Pellegrini è stata legata sentimentalmente a Filippo Magnini: la coppia è stata insieme dal 2011 al 2017. Prima di lui c’era stato Luca Marin, un altro nuotatore. Adesso la campionessa è fidanzata con Matteo Giunta, il suo attuale allenatore.