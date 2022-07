Federica Panicucci, il saluto e la tristezza, non andrà più in tv

Una realtà che ad un certo punto è necessario affrontare, Federica Panicucci ha salutato il suo pubblico e lo ha fatto con la sua solita grande gioia, ma il fan sono disperati.

Amatissima protagonista del piccolo schermo da moltissimi anni è Federica Panicucci, con la sua allegria e quel sorriso coinvolgente si è sempre fatta amare dal pubblico, diventando un punto di riferimento per il mondo dell’intrattenimento nel nostro Paese.

Federica ha un grande talento, ovvero quello di dare una ventata di freschezza a tutti i programmi di cui è padrona di casa, come abbiamo potuto vedere con la trasmissione che l’ha vista al timone di ‘Mattino Cinque, uno dei programmi di punta della rete Mediaset nella fascia del mattino, al suo fianco troviamo Francesco Vecchi, con il quale fa un ottimo lavoro di squadra.

La grande forza della sua conduzione sta proprio nell’essere capace di unire argomenti più leggeri e di frivolo intrattenimento, mantenendo sempre un certo tipo di qualità, fino a passare a trattare temi importanti e di attualità con il giusto rispetto e professionalità che meritano, insomma Federica è una grande professionista e questo le è stato più volte riconosciuto proprio dalla stessa rete che le ha sempre dato grande fiducia.

Però siamo arrivati in quel periodo dell’anno in cui bisogna tirare le somme e proprio da Mediaset stanno lavorando forsennatamente per mettere in piedi il palinsesto per la prossima stagione, questo implica anche capire quali sono i programmi che hanno riscosso successo e che possono continuare con l’arrivo di settembre e quelli che ahinoi verranno definitivamente cancellati.

Ma a essere in attesa di risposte non siamo solo noi fruitori degli show, ma anche gli stessi protagonisti, che attendono di conoscere quale sarà il loro futuro lavorativo a seconda dei numeri che hanno portato a casa durante la stagione.

Nonostante Federica Panicucci sia un vero asso nel suo lavoro, in ogni caso a parlare sono sempre i numeri. Una delle notizie che è trapelata negli ultimi tempi è proprio che ‘Mattino Cinque’, infatti, non andrà più in onda, la stessa conduttrice durante l’ultima puntata ha salutato tutti gli spettatori ringraziandoli del calore e dell’affetto che le hanno mandato.

Sia lei che Vecchi si sono detti orgogliosi dei risultati ottenuti durante il corso della stagione terminata e i numeri fanno ben sperare in vista della prossima stagione che riprenderà a settembre, così hanno dichiarato, “L’elemento portante che ha contraddistinto questa edizione è che il nostro pubblico era lì. C’era, c’eravate tutti i giorni. Eravate in tanti, diciamolo!”.

Quindi tutti i fan di ‘Mattino Cinque’ e di Federica Panicucci possono dormire notti serene, il programma è stato riconfermato per la prossima stagione, la famosa conduttrice si prenderà un meritato periodo di relax per ricaricare le batterie e ritornare a settembre più in forma che mai.

Alcune indiscrezioni parlano della possibilità che ci siano dei cambiamenti e delle novità all’interno dell’ormai consolidato format, siamo molto curiosi di scoprire che cosa avranno in serbo per noi.