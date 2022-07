Alfonso Signorini, cosa faceva prima di diventare famoso? Vi sorprenderà!

Alfonso Signorini ama il suo lavoro e lo svolge con passione anche la sua conduzione del GF Vip viene portata avanti con rigore, professionalità e amore per il mestiere. Ha saputo nel corso delle puntate, fare anche da mediatore nelle accese discussioni dei concorrenti della casa più famosa di canale cinque.

Ma la domanda che spesso gli utenti si pongono sui personaggi famosi è cosa facevano prima di diventare famosi e così anche di Alfonso Signorini.

Come sappiamo Signorini ha una provenienza giornalistica e per questo motivo si è spesso dedicato al gossip e alle notizie di costume, spettacolo e molte altre cose. Negli anni, seguendo percorso è approdato alla direzione di Chi e Tv Sorrisi e Canzoni ruolo che ha iniziato a ricoprire dal 2008.

Il debutto in Tv per Signorini è arrivato con Chiambretti C’è, condotto appunto da Piero Chiabretti, dove si è subito fatto conoscere per il suo carattere e la personalità molto forti.

Grazie alla sua forte personalità, l’uomo ha partecipato a diversi programmi in qualità di opinionista e forse non sapete che anche prima di Silvia Toffanin ha condotto, con Paola Perego, un’edizione di Verissimo.

Le polemiche sul suo lavoro e in generale sul comportamento avuto durante la conduzione del Grande Fratello Vip non sono mancate. Prendiamo per esempio la sua dichiarazione sull’aborto che gli ha attirato molte polemiche.

In quella occasione sia l’opinionista Sonia Bruganelli che la produzione Endemol Shine hanno preso le distanze e lo hanno fatto sapere con un comunicato che diceva così: “Nella puntata di ieri del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha espresso la propria opinione su un tema importante e sensibile come quello dell’ aborto, che è un diritto di ogni donna sancito dal nostro ordinamento. Pur rispettando le opinioni di ognuno, come Endemol Shine Italy esprimiamo la nostra distanza dalla sua personale posizione […]”.

Ma veniamo alla professione che Alfonso Signorini svolgeva prima della sua carriera nel mondo dello spettacolo.

Che lavoro faceva Alfonso prima di essere Signorini?

Alfonso Signorini si è laureato alla Facoltà di Lettere e precisamente in lettere classiche presso l’Università del Sacro Cuore di Milano, dove ha continuato la specializzazione in Filosofia Medievale.

Ha iniziato la carriera da giornalista presso il quotidiano La Provincia di Como, passando poi a Panorama, dove ha curato la rubrica di gossip. Dopo questa esperienza, è entrato nel famoso editoriale Chi e successivamente in Tv Sorrisi e Canzoni diventando, per entrambi, direttore dell’editoriale.

Inoltre, la sua strada era già segnata, oltre gli studi effettuati, in concomitanza ha studiato pianoforte al Conservatorio, diplomandosi successivamente.