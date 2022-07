Che fine ha fatto Roberto Alpi? Attore di Centovetrine. Un lutto gli ha cambiato la vita

Vi ricordate di Roberto Alpi? E’ un attore ed p stato uno dei protagonisti principali della Soap CentoVetrine che al tempo della sua messa in onda era seguita da milioni di fan. Chi si ricorda di lui si chiede oggi che fine abbia fatto. L’attore ha subito un lutto e da quel momento non si è più visto.

Roberto Alpi è conosciuto dal grande pubblico per essere stato il protagonista della celebre soap opera Centovetrine, andata in onda tutti i giorni su Canale 5 fino al 2016. Purtroppo, da diversi anni è scomparso dal piccolo schermo e diversi fan si stanno domandando che fine abbia fatto.

L’attore ha dovuto affrontare un terribile lutto che gli ha cambiato la vita per sempre. Ma che fine ha fatto dopo aver vissuto quel drammatico periodo? Ecco cosa sappiamo della vita attuale di Roberto Alpi.

Roberto Alpi, cosa ha fatto dopo CentoVetrine

Fiorenzo Alpi in arte Roberto Alpi, è nato nel 1952 a Settimo Torinese il 13 luglio. Fin dall’inizio si è appassionato alla recitazione e ha lavorato sia in teatro che in diversi film e fiction tra quelle di maggiore successo.

La svolta nella carriera è arrivata nel 2001, proprio quando è entrato a CentoVetrine, dove ha interpretato Ettore Ferri, uno dei protagonisti principali della soap, al tempo tra le più amate nel mondo della televisione. Ultimamente, la celebre fiction, è tornata al centro dell’attenzione per la partecipazione di Alex Belli nella sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Nel 2015, Alpi è comparso anche in Un posto al sole nel ruolo di Giancarlo Petrone. Non si può dire dunque che negli ultimi vent’anni l’uomo non abbia lavorato. Purtroppo un lutto molto drammatico ha sconvolto la sua vita creando una battuta d’arresto nel suo percorso professionale, per questo non lo abbiamo più visto molto in giro. Ecco cosa è successo.

Nel 2015, Roberto Alpi, ha affrontato un periodo molto brutto, a causa della morte di sua figlia Arianna. La giovane è scomparsa all’età di 21 anni, per una malattia rara e incurabile. Un dolore insuperabile, ma grazie a famiglia e colleghi l’uomo è riuscito ad affrontarlo.

Ma cosa sappiamo della sua vita attuale? Di lui sappiamo che ha lavorato anche nella celebre fiction, Il paradiso delle signore. Inoltre, riguardo la sua vita privata, si è separato con la sua ex moglie Marina Giulia Cavalli probabilmente anche a causa del dolore che entrambi stavano vivendo.

Purtroppo, dopo il terribile lutto, ha dovuto affrontare anche la fine di questo matrimonio. Non sappiamo il motivo della separazione, dato che Roberto ha sempre cercato di tutelare il più possibile la sua privacy.