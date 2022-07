Maria De Filippi, la confessione “Mi è capitato più di una volta”. Da non credere

Maria De Filippi ha deciso di fare una confessione delicata rispetto a un retroscena molto particolare legato al suo lavoro, da non credere.

La regina della televisione italiana, soprattutto delle reti Mediaset è proprio lei Maria De Filippi, i suoi programmi sono diventati ormai un’istituzione e la sua presenza sul piccolo schermo è sempre richiestissima.

La sua carriera è davvero lunga e porta con sé tante soddisfazioni, da oltre vent’anni porta in scena storie vere, persone spesso non conosciute e in molti casi è proprio grazie a lei che trovano uno spazio, anche importante, nel mondo dell’intrattenimento.

Tra i suoi programmi di punta ovviamente troviamo Amici, C’è posta per te, Uomini e Donne nelle diverse versioni. Proprio grazie a C’è posta per te ha raccontato storie di persone vere, tante volte queste storie sono così tanto vicine ai molti telespettatori che da casa seguono con passione il programma da entrare in empatia sia con lei che con i protagonisti.

Per non parlare di Uomini e Donne, in studio vediamo nascere storie d’amore, tradimenti, litigi e in tante occasioni bellissime relazioni che sono proseguite nel tempo, insomma con Maria si piange, si ride, ci si diverte e si passa qualche ore in spensieratezza.

Il suo modo di fare televisione è una ventata di aria fresca, per questo è così tanto seguita, ma per quanto sembri tutto facile fatto da lei, ci sono alcune cose che l’hanno messa in difficoltà, la stessa ne ha parlato durante un’intervista.

Maria De Filippi e la confessione su un aspetto particolare del suo lavoro

Proprio durante una chiacchierata con La stampa, la famosa conduttrice ha deciso di rivelare alcuni retroscena davvero inaspettati riguardo al suo lavoro, Maria De Filippi è davvero molto brava in quello che fa e anche nelle situazioni più difficili riesce sempre a mantenere un incredibile controllo.

Si potrebbe dire che sarebbe adattissima per essere una giocatrice di poker, non lascia trasparire il panico nemmeno quando la situazione sembra sfuggire completamente di mano, riesce sempre a tenerne le redini con disinvoltura.

Quindi la domanda che le è stata posta calzava proprio a pennello, proprio per le situazioni che quotidianamente le capita di dover affrontare le è stato chiesto se le fosse mai capitato si sentirsi in imbarazzo per i protagonisti delle sue trasmissioni.

Con quella sua schiettezza che tanto apprezza il pubblico perché dimostra di essere una persona vera e tutta d’un pezzo, Maria ha confessato, “Sì, mi è capitato più di una volta e l’ho sempre dichiarato. Spero di averlo fatto con educazione”, ci ha tenuto a fare questa specifica perché se le capita di diventare prevaricante rispetto alla persona che si trova davanti si dispiace in modo particolare, poi prosegue, “Preferisco i confronti alla pari”.

Proprio questo suo essere l’ha portata a diventare la regina della televisione, tanto che adesso non si aspetta altro che riprenda la programmazione autunnale, con settembre, così da poterla rivedere sugli schermi.

Certo ci potrebbero essere delle novità in arrivo con il palinsesto nuovo, e si vocifera di una sostituzione nei suoi confronti, ma per adesso nulle è confermato, quindi aspettiamo per saperne di più.