Sabrina Ferilli, “Pregate per lui e per me”. Il messaggio che mette in allarme i fan

La famosa attrice romana Sabrina Ferilli ha lasciati i fan interdetti per una frase pubblicata sul suo account Instagram che ha aperto molti dubbi.

A parlare è proprio una delle donne dello spettacolo più influenti del nostro Paese, Sabrina Ferilli, la famosa attrice ha deciso di rilasciare alcune dichiarazioni che hanno sorpreso non poco il pubblico.

La bella showgirl nostrana, proprio durante una chiacchierata ospite della trasmissione di successo di Serena Bortone “Oggi è un altro giorno”, ha rivelato alcuni aneddoti davvero particolari riguardo la sua giovinezza, qualcosa che ha lasciato tutti increduli, soprattutto per come la conosciamo noi oggi.

Sabrina Ferilli a oggi è considerata una delle donne più belle e affascinanti del nostro Paese, ma la stessa racconta che quando era più piccola alcune situazioni l’hanno portata a una forte sofferenza dovuta al giudizio degli altri, un macigno per una bambina.

Proprio Sabrina racconta con il cuore in mano, “Diciamo le cose come stanno. Non mi sentivo brutta, mi ci facevano sentire gli altri ragazzini. Io non ho avuto fidanzati per molto tempo, per otto nove anni”.

Poi entrando sempre più in profondità nell’argomento svela, “Sai le cotte per il ragazzino del liceo? Ecco, quelle non c’erano. C’erano fisici che mettevano un po’ paura. Quella è un’età in cui si amano le ragazzine tutte fibra rossa, piccoline, che pesano pochino, con i capelli stupendi. Io avevo questa montagna di capelli neri, gretti”.

Parole che raccontano un disagio profondo portato da una ragazzina rispetto alle parole pesanti e i giudizi dei coetanei, qualcosa che può veramente distruggere un animo debole, per fortuna Sabrina è una donna forte è del suo essere corpulenta e magnifica ne ha fatto un cavallo di battaglia. Chissà chi ride adesso?

Un messaggio di Sabrina Ferilli su Instagram sorprende i fan

Proprio nella prima metà di quest’anno Sabrina Ferilli, che è sempre sulla cresta dell’onda con i suoi progetti televisivi e cinematografici, è arrivata al cinema con il film “Il sesso degli angeli” una divertente commedia diretta dal regista toscano Leonardo Pieraccioni, i due sono anche protagonisti della pellicola.

Il film è uscito nelle sale a metà di aprile e la famosa attrice, proprio per promozione, ha pubblicato sul suo profilo Instagram la locandina, quello che ha però incuriosito e un po’ sorpreso i fan è stata la didascalia che accompagnava l’immagine. Sabrina Ferilli scrive, “Pregate per lui… e per me!”.

Una frase che sicuramente voleva essere ironica, ma per qualcuno è stato anche un messaggio criptico, come se avesse paura che il film potesse non rispondere esattamente ai guasti della gente e non essere apprezzato. La commedia segue il personaggio di Don Simone, un parroco fiorentino che all’improvviso riceve in eredità un’attività in Svizzera.

Così si mette in marcia per scoprire di cosa si tratta, una volta arrivato scopre che l’attività a cui si trova a capo è di fatto un bordello gestito da Lena, personaggio interpretato proprio da Sabrina Ferilli.

Le preghiere alla fine non sono servite, perché il film è molto piaciuto e già nelle prime settimane di debutto si sono registrati ottimi numeri al botteghino, incassando nelle prime 10 settimane di programmazione 1,5 milioni di euro e 693 mila euro nel primo weekend. Un ottimo risultato di cui Sabrina può andare più che contenta!