Lino Banfi, la terribile malattia che gli ha cambiato la vita. Racconto straziante

Lino Banfi ha raccontato di una terribile malattia che gli è entrata in casa colpendo una delle persone più importanti per lui. Questo lo ha portato a vivere diversamente la sua esistenza. Ecco il suo racconto a cuore aperto.

Lino Banfi è meglio noto al grande pubblico e soprattutto alle generazioni più giovani per aver interpretato Nonno Libero nella famosa serie Tv Un medico in famiglia che esordì alla fine degli anni Novanta dando all’attore comico una nuova stagione per la sua carriera.

Ma Lino Banfi, per chi lo conosce da sempre ha anche partecipato a diversi film comici come L’allenatore nel pallone, dove interpreta uno dei personaggi più famosi della sua carriera, Oronzo Canà.

Lino Banfi è nato ad Andria in Puglia nel luglio del 1936. Il suo esordio cinematografico è avvenuto in una pellicola diretta dal regista Lucio Fulci dal titolo: Urlatori alla sbarra. I due tornarono a collaborare di nuovo nel 1964 dal titolo I due evasi di Sing Sing. In quello stesso anno ha anche debuttato sul piccolo schermo, prendendo parte alle riprese di un paio di serie tv intitolate rispettivamente Biblioteca di Studio Uno e Il giornalino di Gian Burrasca.

La sua tipica comicità, riconoscibile da tutti, è diventata il suo marchio di fabbrica in tanti film molto amati dal pubblico della commedia all’italiana e non solo. Molti sono stati i registi che hanno voluto Lino Banfi all’interno di una moltitudine di film che hanno fatto ridere tutto il paese.

La carriera di Lino Banfi nel corso degli anni non si è mai fermata e l’attore pugliese si è sempre speso molto per il proprio lavoro in ogni progetto al quale ha partecipato. Nonostante abbia raggiunto una certa età il nonno nazionale di “Un medico in famiglia” è ancora molto attivo nel suo lavoro. Uno degli ultimi film a cui ha preso parte per esempio è stato Viaggio a sorpresa con Ronn Moss, il Ridge di Beautiful.

Lino Banfi, la commovente confessione

Negli ultimi anni la vita di Lino è stata segnata dalla malattia, in passato è capitato a sua figlia Rosanna che ha dovuto lottare contro il cancro e ora purtroppo a essere colpita dalla malattia è sua moglie Lucia, colpita dal morbo di Alzheimer. Per l’attore non è facile convivere con un dramma di questo genere, anche se quando parla della moglie le sue parole commuovono tutti.

Lino Banfi ha dimostrato una grandissima sensibilità emersa dalle sue ultime dichiarazioni rilasciate in alcune interviste: “Ho chiesto al Santo Padre quello che mi hai chiesto di chiedere precisamente. Gli ho raccontato il tuo desiderio, quello di andarcene insieme, nello stesso momento, tenendoci per mano come abbiamo fatto sempre nella nostra vita”.

Della grave malattia di cui soffre la moglie di Lino Banfi, l’attore stesso ne aveva già parlato tempo fa in alcune dichiarazioni pubbliche, una di queste a Domenica In: “In questi giorni lei mi fa delle domande: perché non troviamo un sistema per morire insieme? Perché se muori prima tu, io non ce la faccio. Abbiamo avuto l’esempio di molte coppie, compresa quella di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, che non hanno resistito a lungo lontani…”.

Questa la testimonianza di un grande amore tra i due, un amore che resiste malgrado le molte difficoltà.