Valeria Marini, il bacio col nuovo fidanzato toy boy. Le foto esclusive

Valeria Marini è stata fotografata col suo nuovo fidanzato: tra i due c’è un bacio. Scopriamo chi è.

Quella di Valeria Marini si preannuncia una bellissima estate: la showgirl sembra aver ritrovato l’amore. Le foto della coppia stanno facendo il giro del web e non lasciano spazio ai dubbi: Valeria Marini ha un nuovo fidanzato col quale sta facendo faville.

La soubrette ha avuto diverse storie nel corso della sua vita, con persone più o meno famose, che l’hanno sempre posta al centro del gossip. La sua relazione più duratura e famosa è stata quella col produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori. Tra tira e molla, i due sono stati insieme per diversi anni, fino alla rottura definitiva.

Valeria Marini si è sposata nel 2013 con Giovanni Cottone, un imprenditore, dal quale si separa un anno dopo. Nel 2018 ha avuto una relazione con Patrick Baldassarri, ma anche questa è naufragata prima della fine di Temptation Island VIP, dove si sono conosciuti.

La soubrette romana ha raggiunto il successo col Bagaglino, dove era la “primadonna”, e in seguito è stata conduttrice di diversi programmi e varietà. Ha condotto la 47° edizione del Festival di Sanremo assieme a Mike Bongiorno e Piero Chiambretti. Ospite in diversi programmi, la showgirl ha partecipato a diversi reality come concorrente, come L’isola dei famosi, Temptation Island VIP e il Grande Fratello VIP.

La sua vita amorosa è stata piuttosto tormentata, e i fan di Valeria Marini si chiedono se la soubrette troverà mai il vero amore. Le ultime foto la ritraggono in effusioni con un uomo più giovane che sembra averle rubato il cuore.

Il nuovo fidanzato di Valeria Marini

Ha 20 anni in meno di lei e per questo lo hanno chiamato “toy boy”. Non è la prima volta che si fa gossip sulla coppie, ma la soubrette aveva negato tutto, spiegando che per lei era soltanto un amico e che i due erano molto legati, ma non c’era amore. Ora, però, le cose sembrano essere cambiate.

La nuova fiamma di Valeria Marini è Eddy Siniscalchi, un giovane imprenditore che sembra aver conquistato la showgirl. I due sembrano aver tenuto segreta la storia, almeno fino a qualche giorno fa, quando sono stati fotografati insieme a scambiarsi gesti d’affetto. Un mese fa l’imprenditore aveva condiviso una foto insieme a Valeria Marini in cui sembravano molto legati, ma era arrivata la smentita da entrambi.

Adesso, dopo un mese, le cose sembrano essere cambiate del tutto. I fan sono ancora in attesa della conferma di uno dei due, ma sembrerebbe proprio che sia scattato l’amore.