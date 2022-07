Tina Cipollari è guerra con Katia Ricciarelli: “Spero che non…”

Il 14 marzo è andata in onda dagli studi di Cinecittà a Roma l’ultima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip dopo ben sei mesi di messa in onda, che ha visto al timone Alfonso Signorini alla sua terza edizione consecutiva. Le opinioniste di questa edizione sono state che chicchieratissime Adriana Volpe e Sonia Bruganelli gli ascolti hanno registrato 3 milioni di telespettatori e il 20,2% di share.

La vittoria della stagione appena conclusa è andata alla fashion blogger Jessica Hailé Selassié, che dopo una permanenza nella casa di 183 giorni è riuscita a portare a casa il montepremi da 100mila euro. Ma il suo nome, per lungo tempo al centro del gossip, ha ormai lasciato il posto alle speculazioni sui papabili della prossima edizione della popolare trasmissione.

Alfonso Signorini ora si gode la meritata pausa ma nel frattempo già si prepara a riprendere in mano le redini del programma per la settima edizione. Ovviamente sta già pensando a una serie di novità per intrattenere i telespettatori. Il primo nome tra i possibili nuovi concorrenti è stato quello di Guendalina Canessa.

Katia Ricciarelli dice “no”: il commento di Tina Cipollari

Mentre qualcuno dice “sì” qualcun altro invece dice “no” e tra questi il più inaspettato è quello di Katia Ricciarelli che ha già fatto parte della sesta stagione ma per la prossima preferisce prendersi una pausa. Infatti la cantante lirica non parteciperà neppure a Tale e Quale Show di Rai 1, condotto da Carlo Conti.

Cosa pensi di fare per la prossima stagione nessuno lo sa, ma c’è qualcuno decisamente contento di non rivedere il suo volto in TV. Si tratta di lei, Tina Cipollari l’opinionista per eccellenza di Uomini e Donne che così si è espressa: “Menomale che non è interessata. Spero non ci ripensi”.

Chi farà parte della settima stagione del Grande Fratello Vip?

Tina Cipollari non nasconde un’evidente antipatia nei confronti di Katia Ricciarelli. Quest’ultima, però, sembra non preoccuparsi minimamente del commento della Cipollari come pure degli altri e al momento non ha risposto al commento dell’opinionista di Uomini e donne.

Nel frattempo, la ricerca di Alfonso Signorini va avanti e non senza che i rumors si rincorrano sul web: Max Felicitas, Patrizia Groppelli, Antonino Spinalbese, Alvaro Vitali, Antonio Razzi, Evelina Sgarbi, sono solo alcuni dei nomi che si leggono con più frequenza. Al momento nessuno di confermato.