Carmen di Pietro, la relazione scabrosa con il modello giovanissimo. Beata lei! Foto

Carmen di Pietro ha sempre dato dimostrazione che in amore l’età non conta, il resto sono tutti pregiudizi. Infatti ha fatto molto parlare di sé per la relazione con il giovanissimo modello da perdere la testa.

Una delle concorrenti più amate e discusse di questa edizione sfavillante e mozzafiato dell’Isola dei Famosi è stata sicuramente Carmen di Pietro, durante il suo percorso nel reality ci ha fatto ridere grazie alla sua innata simpatia, piangere, divertire e ci ha mostrato anche quella parte materna che in diverse occasioni ha fatto anche discutere l’opinione pubblica.

Ma Carmen di Pietro è molto abituata ai giudizi dell’opinione pubblica, soprattutto quando si tratta della sua sfera amorosa, negli anni ha fatto molto parlare si sé, una delle relazioni più famose, ma anche quella che lei ancora oggi considera la sua storia d’amore più importante è stata quella con il giornalista Sandro Paternostro.

Una relazione importante che fece molto scalpore negli anni Novanta, proprio per la notevole differenza di età tra i due, ma nel tempo la Di Pietro ha dimostrato che il vero amore non ha età, infatti i due iniziarono a frequentarsi e ad avere una relazione stabile quando Carmen aveva 33 anni mentre Paternostro ne aveva già 76, una storia importante che portò al matrimonio celebrato il 17 giugno del 1998.

I due rimasero sempre insieme, dimostrando a tutti che il loro amore era vero, solido, forte, infatti quando Sandro Paternostro è venuto a mancare il 23 luglio del 2000 per la Di Pietro fu devastante, uno dei periodo più doloroso della sua vita. Ancora oggi ammette che è un lutto difficile da superare e che Sandro per lei rimarrà l’unico vero amore della sua vita.

Nel tempo però ovviamente la donna così giovane si è ricostruita una vita e ha avuto diverse relazioni con altri uomini, ma negli ultimi tempi sembra che proprio Carmen abbia trovato una nuova fiamma e questa volta è un ragazzo molto giovane, ma non solo: è stupendo!

Alcune indiscrezioni hanno poi raccontato di Carmen Di Pietro innamorata del modello e indossatore di successo, un uomo da sogno.

Carmen Di Pietro e la relazione con il giovanissimo modello

Ovviamente anche in questo caso la relazione tra Carmen Di Pietro e il giovane modello ha fatto scandalo, anche se passano gli anni e le generazioni, certi ideali sono duri a morire.

I due iniziarono a frequentarsi nel 2018, Carmen era stata fotografata proprio accanto a questo aiutante giovane, ovvero il modello Antonio Rivano, un uomo di undici anni più giovane di lei, ovviamente per la showgirl la differenza di età non è mai stata un problema, come non dovrebbe esserlo.

In ogni caso, la loro relazione non durò moltissimo e alla fine si separarono, ma Carmen durante le interviste ha sempre parlato di Antonio con parole molto belle, ha raccontato che è un uomo molto maturo e galante, ma anche un gran salutista, questo lo si vede chiaramente dalla forma fisica invidiabile che mostra nelle foto che circolano in rete.