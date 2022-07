Barbara D’Urso “finita” per un soffio, dramma sconvolgente: si teme il peggio | Cosa è successo

Barbara D’Urso, una rivelazione drammatica che ha sconvolto i fan: il rischio era molto alto. Ecco cosa è accaduto

La presentatrice, tanto criticata quanto seguita, è arrivata a un passo dalla fine e i fan sono sconvolti. Il suo rapporto con Mediaset si era incrinato negli ultimi tempi e Barbara D’Urso ha rischiato di rimanere fuori dai piani aziendali.

La conduttrice ha da poco rinnovato il contratto con l’emittente televisiva per proseguire col suo programma su Canale 5. Pomeriggio 5 è stato seguito da molti italiani negli anni, ma negli ultimi tempi gli ascolti troppo bassi avevano minacciato la chiusura della trasmissione e l’addio di Barbara D’Urso alla Mediaset. Per il momento i fan possono stare tranquilli ma, anche il contratto è stato firmato, sono emerse rivelazioni sconcertanti sul futuro della conduttrice.

È stato Pier Silvio Berlusconi in persona a rassicurare i fan sulla presenza della conduttrice nella stagione 2022/2023, ma alcune indiscrezioni rivelano che Barbara D’Urso ha rischiato molto, tanto che, se per quest’anno i fan possono tirare un sospiro di sollievo, per il prossimo sarà molto difficile rivedere la D’Urso in tv. Gli ascolti dell’ultima stagione non hanno soddisfatto le aspettative e il programma è stato a rischio cancellazione.

La conduttrice aveva anche preso le redini de La pupa e il secchione per rimediare al flop di Pomeriggio 5, ma anche in quel caso lo share non era stato soddisfacente. Per questo motivo gli accordi con Mediaset sono stati molto difficili e rischiosi.

Barbara D’Urso, la paura di un addio

Dopo il crollo degli ascolti non è facile concludere un programma e rimanere nel palinsesto Mediaset. L’azienda si era ritrovata con le spalle al muro dopo il fallimento di Pomeriggio 5 e aveva ormai preso la decisione di escludere Barbara D’Urso dal palinsesto.

Secondo voci vicine a Mediaset “a poche settimane dalla presentazione (del nuovo palinsesto, n.d.r.) Barbara D’Urso non era traballante, era fuori dai piani dell’azienda, poi si è scelta una soluzione tranquilla, seppur momentanea”. Parole davvero allarmanti che hanno gettato la conduttrice nello sconforto.

Mediaset, nel frattempo, stava valutando di inserire altri volti nel palinsesto e modificare la programmazione del pomeriggio, eliminando il programma della D’Urso. La conduttrice ha corso un rischio molto alto e si è vista quasi soffiare via la sua presenza nella programmazione.

Niente di nuovo nella prossima stagione, quindi, per Barbara D’Urso: i suoi fan speravano in nuovi progetti per lei, ma non è andata bene: la conduttrice deve lottare per tenersi stretta il suo programma prima di sperare in una nuova avventura.