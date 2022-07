Il ToyBoy Alessio La Padula rompere il silenzio. Lui la causa della rottura tra Ilary Blasi e Totti

Il ballerino Alessio La Padula ha deciso di rompere il silenzio dopo tutte le indiscrezioni uscite sul suo conto che lo vedono come la persona che ha innescato la rottura della coppia (oltre ad altri fattori).

Dopo un primo momento di forte concitazione a ridosso delle dichiarazioni ufficiali rilasciate separatamente da Francesco Torri e Ilary Blasi rispetto alle loro dichiarazione, c’è in seguito stato un silenzio stampa da parte di tutti quelli che sono vicini alla coppia, ma non solo, si è eretto un muro anche da parte di tutte quelle persone dello spettacolo con i due, soprattutto con Ilary, hanno avuto a che fare nei mesi appena trascorsi.

Fino a questo momento quando proprio uno dei personaggi centrali della vicenda ha deciso di rompere il silenzio, ovvero il ballerino di Amici Alessio La Padula.

Uno dei gossip più chiacchierati di questa torrida estate 2022 è senza ombra di dubbio la fine del matrimonio ventennale tra l’ex campione di calcio e Capitano della Roma, Totti e sua moglie, la bellissima conduttrice televisiva di talento Ilary Blasi, reduce dalla chiusura della stagione impegnativa che l’ha vista al timone dell’Isola del Famosi.

Una volta lanciata la bomba mediatica della separazione i due protagonisti della vicenda si sono rinchiusi i un silenzio stampa da record, lui solo mediatico, lei è anche partita per la Tanzania insieme ai figli per distaccarsi il più possibile dalla situazione ormai esplosa.

Tante sono state le indiscrezioni uscire in questo mese, molte persone che inizialmente avevano scelto la via del silenzio, pian piano hanno deciso di uscire allo scoperto e dire la loro sulla questione, alcuni si sono anche ritrovati al centro della discussione, come è capitato proprio al ballerino Alessio La Padula.

Sono bastanti alcuni scambi si like e dei cuoricini sui social per gettare il giovane ballerino nell’occhio del ciclone come possibile interesse amoroso della bella Ilary. Adesso però Alessio La Padula ha deciso di non tacere e di dire la sua quella questione che lo ha visto protagonista di gossip e cronaca rosa nel bel mezzo della separazione più clamorosa di questo 2022.

Alessio La Padula rompe il silenzio sulla presunta relazione con Ilary Blasi

Dopo qualche scambio tra i due Alessio La Padula è saltato subito all’occhio dei più attenti di coppia come possibile flirt della famosa conduttrice, una delle ragioni per cui sarebbe finita la relazione con Francesco Totti deriverebbe proprio dalla relazione che Ilary avrebbe intrapreso con il ballerino.

Per Alessio La Padula la situazione è iniziata a essere insostenibile, così ha deciso di smetterla di tacere e di esporsi pubblicamente per dire la sua sulla questione, sin da subito ha fatto trapelare un certo fastidio per essere stato catapultato nel mezzo della faccenda, così attraverso il suo seguitissimo Instagram ha pubblicato delle storie che non lasciano dubbi sulla questione.

Lo stesso Alessio scrive, “Più sono vuote le teste più sono lunghe le lingue”, un commento particolarmente piccato che la racconta lunga su quanta speculazione su di lui ci sia stata sulla base di nulla, quelle che sono state messe in piedi sono solo congetture e lui ci ha tenuto a dichiararlo pubblicamente.