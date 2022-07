Francesco Totti dimentica Ilary: notti di fuoco con Noemi Bocchi | Chi è la nuova fiamma dell’ex calciatore

Francesco Totti sembra aver dimenticato in fretta Ilary Blasi: la nuova fidanzata è Noemi Bocchi. Ecco chi è

Nuovi gossip sulla vicenda Francesco Totti – Ilary Blasi: dopo varie indiscrezioni da una parte e dell’altra, sembra che l’ex calciatore abbia già una nuova fidanzata. Il suo nome è Noemi Bocchi: in pochi la conoscono, ma Totti è stato fotografato più volte sotto casa sua.

La separazione tra Totti e Blasi è stato uno scossone non da poco, e tutti sono ancora in attesa di un comunicato dei due per ufficializzare la notizia e le date della separazione. Inutile negare che l’attenzione mediatica sulla questione da una parte sta giovando molto ai due, che sono i vip più ricercati del momento. D’altra parte, però, le congetture sulle prossime mosse dei due non si risparmiano.

Mentre Ilary è “fuggita” in Tanzania, portando con sé i figli e condividendo foto della sua “famiglia perfetta”, Francesco Totti è rimasto in Italia a vedersela con le notizie che si rincorrono, le voci di corridoio e le accuse. L’ex calciatore avrebbe però già cominciato una nuova relazione con tale Noemi Bocchi.

I due, secondo il settimanale Chi, si frequentavano già da tempo, da diversi mesi prima dell’annuncio della separazione.

Non sono del tutto chiari i motivi della fine del matrimonio Totti-Blasi, ma sembra che ci sia solo la fine di un sentimento lungo 20 anni. Il fatto che Totti frequentasse già qualcuno da prima non fa che rafforzare l’idea che tra i due si sia spenta la passione.

Noemi Bocchi, chi è la fidanzata di Francesco Totti

Insomma Francesco Totti non avrebbe perso tempo e si sarebbe subito “fiondato” tra le braccia di un’altra. In verità sembra che lui e Noemi Bocchi, la sua nuova fiamma, si conoscessero già da un po’, e che la crisi con Ilary non sia dovuta a questa frequentazione, ma fosse nell’aria già da molto tempo. Ma chi è Noemi Bocchi, e come si sono conosciuti i due?

La nuova “fidanzata” di Totti, classe 1988, è romana ed è stata sposata con Mario Caucci, dirigente e team manager del Tivoli Calcio. Anche lei, quindi, orbita nell’universo del pallone; una cosa che li accomuna e che probabilmente li ha avvicinati. Secondo alcuni i due si sarebbero conosciuti tramite Alessandro Nuccetelli, un personal trainer di Roma; altri sostengono invece che lei lo abbia soccorso dopo un incidente in macchina di poco conto.

Qualsiasi sia la storia dietro il loro incontro, sembra proprio che i due abbiano cominciato a frequentarsi: Totti è stato visto raggiungere la casa della donna pochi giorni prima dell’annuncio della separazione.